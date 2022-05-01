Ехать в Одессу домой или на отдых еще рано. Подумайте о детях, – Труханов

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью Lb.ua.



"В целом сегодня (26 апреля, – ред.) было 7 ракет по Одесской области, Одесскому региону. И, к сожалению, такие перспективы, что обстрелы будут происходить чаще. Поэтому возвращаться опасно", – сказал Труханов.



Он добавил, что город также пока не готов встречать отдыхающих.



"Ну, знаете как – лето, море, все хотят отдыхать, заскучали за своим городом, за атмосферой и едут. Но мы говорим, что ехать опасно: подумайте о детях, о безопасности", – указал городской голова.



Одесса готовится дать отпор захватчикам с первого дня войны.



"Одесса планирует защиту, мы строим баррикады, линию обороны. Делаем запасы продуктов питания, медицинских препаратов. Сегодня одесситы объединились, чтобы защитить свой город – каждую улицу, каждый дом", – отметил мэр.

Напомним, Зеленский к парламенту Греции: Одесса – это еще один город, который Россия может попытаться уничтожить так же, как Мариуполь.



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