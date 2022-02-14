Ехать никуда не собираюсь: вещи постирал, развесил, пока сохнут, - нардеп-борец Беленюк заявил, что не будет бежать из Украины

Об этом Беленюк написал в Facebook.



Жан Беленюк также отметил, что уверен в украинской армии.



"Мне сегодня весь день пишут такие вопросы: "будет ли война", "собрал ли тревожную сумку", "куда собираюсь ехать", поскольку многим кажется, что "мне там виднее". Отвечаю – Я в Киеве. Ехать никуда не собираюсь: вещи постирал, развесил, пока сохнут, ничего не собирал. Понедельник по плану рабочий день, соответственно – буду работать. Напрасно ясновидения не владею, поэтому предсказывать будущее не берусь. А вот в украинской армии уверен на 100%", – написал Беленюк.



31-летний Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира по греко-римской борьбе и народным депутатом от "Слуги народа". Спортсмен совмещает выступления с политической карьерой.

Напомним, 4 августа Жан Беленюк в финале Олимпийских игр-2020 победил Виктора Лоринца из Венгрии и принес Украине первое золото в Токио .

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