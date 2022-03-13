"Ехали в командировку в Чечню, а оказались на войне в Украине": новые перехваты разговоров российских оккупантов

Соответствующая аудиозапись обнародована в ведомстве, передает Еспресо.TV.

Российский оккупант в телефонном разговоре говорит, что ехал якобы в Чечню, а приехал на войну в Украину. Здесь ему тяжело, потому что нет питания и даже оружия, чтобы "защищаться".Он вместе с сослуживцами уже ищет еду на мусорниках, потому что у них нет ни продуктов, ни воды.

При этом он также уточнил, что его бригада готова "стереть с земли хохляцкие города".