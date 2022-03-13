"Ехали в командировку в Чечню, а оказались на войне в Украине": новые перехваты разговоров российских оккупантов
Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта с его близкими, в котором он рассказал о том, что его подразделение ехало в командировку в Чечню, а оказалось каким-то образом на войне в Украине
Соответствующая аудиозапись обнародована в ведомстве, передает Еспресо.TV.Один день жизни российского оккупанта, по словам захватчика, стоит 53$ и двойной оклад.
- Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала перехваченный разговор российского оккупанта с его бывшей супругой. В нем он жалуется ей на то, что за убийства мирных украинцев ему не заплатят ожидаемые 2 тысячи долларов.
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