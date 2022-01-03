Ехал в Польшу с арсеналом патронов: ГПСУ задержала украинца

Об этом сообщает ГПСУ .



Украинец пытался уехать в Польшу на автомобиле Honda.



При прохождении погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Краковец" пограничный пес среагировал на бардачок машины. Сотрудники ГПСУ обнаружили там 7 различных патронов для гладкоствольного, нарезного и травматического оружия.



Пограничники сообщили о найденных патронах в Нацполицию.

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