Ехал на мопеде вблизи села, а оккупанты открыли огонь. В Херсонской области эксгумировали тело еще одного мирного жителя
В Херсонской области правоохранители эксгумировали еще одно тела 50-летнего мужчины, которого расстреляли российские военные во время оккупации
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 50-летнего мужчины, погибшего от рук оккупантов", - пишет прессслужба.
Следствие установило, что 6 марта 2022 года житель села Правдино Херсонской области ехал на мопеде вблизи села. По дороге мужчина оказался недалеко от колонны российской техники. Его сразу же расстреляли решисты из автоматического оружия.
В настоящее время тело было направлено для судебно-медицинской экспертизы.
Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.
- 22 декабря 2022 года в Херсонской области обнаружено очередное массовое захоронение убитых гражданских граждан: во дворе дома нашли останки шести человек, перед убийством их пытали.
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