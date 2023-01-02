Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами в рамках уголовного производства провели эксгумацию и осмотр тела 50-летнего мужчины, погибшего от рук оккупантов", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что 6 марта 2022 года житель села Правдино Херсонской области ехал на мопеде вблизи села. По дороге мужчина оказался недалеко от колонны российской техники. Его сразу же расстреляли решисты из автоматического оружия.

В настоящее время тело было направлено для судебно-медицинской экспертизы.

Продолжается досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

22 декабря 2022 года в Херсонской области обнаружено очередное массовое захоронение убитых гражданских граждан: во дворе дома нашли останки шести человек, перед убийством их пытали.