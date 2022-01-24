Ехал из ОРДЛО по украинской пенсии: в Луганской области задержали экс-участника "ЛНР"
СБУ задержала бывшего наемника "ЛНР", который обслуживал технику и обустраивал фортификационные сооружения оккупантов
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Злоумышленник пытался уехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, чтобы оформить пенсию.
СБУ установила, что он принадлежал к группировке, активно участвовавшей в войне против Украины вблизи Луганска и трассе Бахмутка.
Муж оказался местным жителем, который в мае 2015 присоединился к рядам оккупантов. Там занимался обслуживанием вражеской техники и обустройством фортификационных сооружений.
Из-за конфликта с вожаками, которые облагали "данью подчиненных, наемник покинул "ЛНР" и скрывался на неподонтрольной украинской власти части Луганщины.
Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Следователи проверяют причастность экснаемца российских оккупантов к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.
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