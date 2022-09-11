"Екатерина = Путин": в Одессе неизвестные расписали памятник Екатерине II
В Одессе неизвестные расписали красной краской памятник Екатерине II и приравняли ее к президенту РФ Владимиру Путину
Об этом сообщает местное издание "Избирком".
"В Одессе 10 сентября на памятнике основателям Одессы, или императрице Екатерине II, появилась надпись, сделанная красной краской: "Екатерина = путин", - говорится в сообщении.
Также сообщают, что в соцсетях появились призывы к одесситам приходить и "демонтировать" памятник в ближайшее время.
- Напомним, ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в список Всемирного культурного наследия
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