"Екатерина = Путин": в Одессе неизвестные расписали памятник Екатерине II

Об этом сообщает местное издание "Избирком".

"В Одессе 10 сентября на памятнике основателям Одессы, или императрице Екатерине II, появилась надпись, сделанная красной краской: "Екатерина = путин", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что в соцсетях появились призывы к одесситам приходить и "демонтировать" памятник в ближайшее время.

Напомним, ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в список Всемирного культурного наследия

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