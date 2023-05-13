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Екатерина Калитко стала лауреаткой американской литературной премии Pushcart Prize

13 мая, 2023 суббота
11:49
Культура

Екатерина Калитко стала лауреаткой американской премии Pushcart Prize за текст "Having Lost the Keys…" с поэтическим сборником "Никто нас здесь не знает, и мы - никого", присуждаемой за малые литературные формы

Об этом Калитко сообщила у себя в Facebook.

Ее наградили за текст "Having Lost the Keys…" из поэтическим сборником "Никто нас здесь не знает, и мы — никого" ("Nobody Knows Us Here and We Don't Know Anyone"), переведенным Оксаной Луцишиной и Еленой Дженнингз. Сборник вышел в издательстве Lost Horse Press.

"Из издательства написали, что долгое время подавались ежегодно, и это первое за этот период отличие. Дорогие переводчицы написали, что никто из Украины будто бы до сих пор не получал эту премию. По крайней мере еще раз очень благодарю всех причастных", - отметила поэтесса.

Полный текст можно прочитать на фейсбук-странице Калитко.

Справка

Премия Pushcart Prize: Best of the Small Presses series – почетный литературный проект Америки, включающий самые высокие награды от Американской академии искусств и литературы. Премию для малых произведений предоставляют ежегодно с 1976 года.

"Премия Pushcart Prize была трудом любви и независимого духа с момента ее основания. Это один из последних уцелевших литературных кооперативов 60-70-х годов. Наше наследие обеспечено пожертвованиями в фонд Fellowships", - говорится на сайте премии.

  • 12 мая сообщалось, что проект по запуску украиноязычных аудиогидов, инициированный супругой президента Украины Еленой Зеленской, реализован в трех музеях Италии и Швеции. Кроме того, в Вестминстерском аббатстве в Великобритании подписан меморандум о запуске аудиоэкскурсий на украинском языке.
Общество
Украина
США
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