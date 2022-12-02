Британский Королевский объединенный институт вооруженных сил (Royal United Services Institute) издал поразительный доклад-исследование, в котором четко фиксируется, что Россия готовила нам новый 1937-й. Всех активных, умных, талантливых ждало бы участие замученного детского писателя Владимира Вакуленко.

Кремль считал, что все украинские члены правительства при успехе блицкрига либо сбегут, либо будут захвачены, а общество не успеет мобилизоваться для сопротивления вторжению. И тут же главной целью ставилась задача захватить или казнить людей, причастных к Революции Достоинства 2014 года. Это миллион людей, по меньшей мере.

“24.02 на мой инстаграмм пытались подписаться российские десантники, атаковавшие Харьков. Думаю, что понятно, зачем. Такую судьбу готовили нам всем", — подтверждает кровавые намерения участник Евромайдана в Харькове и соучредитель проекта "Декоммунизация. Украина” Вадим Поздняков.

Вадим потерял квартиру на Салтовке, но сейчас с тройным пылом борется с Пушкиным, Суворовым и Островским — метками русского мира на теле Украины. Декоммунизацию надо делать здесь и сейчас, чтобы потом какой-нибудь политик не вылез и не рассказывал, что памятники не виноваты и историю не переписать.

Собственно, когда мы говорим о Екатерине II, так долго и было. Мэр Одессы Геннадий Труханов даже умудрился дать пару месяцев назад интервью итальянской прессе, где сказал, что надо оставлять кровавую убийцу и искать компромисс с Россией. Это было как раз в то время, когда Генштаб запустил операцию по освобождению Харьковщины.

Но Харьковщина и Херсон стали свободными и мэр Одессы, как флюгер, уже изменил позицию. 24 ноября городской совет проголосовал за снос Екатерины II. Так что сейчас нужно просто не заговорить сам факт выноса этого идола из города, который Путин недавно назвал "самым красивым городом на свете". Да еще и добавил, что "Одесса была основана Екатериной II, и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города". Извините, но после такого самодержицу нужно сносить немедленно.

Этот символ разрушения украинской государственности и закрепощения свободолюбивого украинского народа поставили в Одессе не просто так в 2007 году. Россия как раз переживала пощечину Оранжевой Революции. Едва ли не впервые в политикуме начали вслух говорить о необходимости НАТО и ЕС. В этом случае РФ начала серьезно вкладываться в подкуп и создание ростков “русского мира”. И устанавливать памятники палачам за российские деньги – идеальный план.

Чтобы понять, кто такая Екатерина II для Украины, стоит просто очень внимательно прочитать поэзию Шевченко, где он точно пишет:

“Що тая цариця —

Лютий ворог України,

Голодна вовчиця!”

Екатерина II отменила гетманство и последний гетман Украины Кирилл Разумовский в 1764 году лишился булавы по ее распоряжению. В 1765–1770 годах были упразднены Слободские козачьи полки – среди них Харьковский и Изюмский.

Было ликвидировано украинское козачество – козаки либо переведены в регулярное русское войско, либо – большинство – стали государственными крестьянами. В 1775 году Екатерина Вторая ликвидирует Запорожскую Сечь, а последний кошевой атаман Петр Калнышевский вместе со старшиной до конца своих дней были отправлены на Соловки. Четверть века наш запорожец провел в бесчеловечных условиях, он был по сути заживо замурован в каменном мешке. Только трижды в год – на Пасху, Преображение и Рождество – его выводили из кельи. Это был прообраз советского ГУЛАГа и застенков в Оленовке.

А что хуже всего - Екатерина II ввела крепостное право на подконтрольной части Украины. Из свободных людей, трендодателей, гурманов и модников нас превратили в рабов. Когда человека превращали в игрушку и могли легко обменять на собаку или другое домашнее животное.

Это именно эта царица запустила русификацию Украины и процесс превращения Киево-Печерской лавры — бывшего интеллектуального и духовного центра украинской нации — в пристанище русского мира, где в разгар кровавой войны с РФ поют песни о "пробудись, матушка-Россия".

Королевский объединенный институт вооруженных сил (Royal United Services Institute) в своем докладе пишет, что на захват Киева россияне отводили 10 дней. А всю территорию Украины планировалось захватить до августа.

Нас ждали бы Соловки, закрепощение и искоренение у украинца чувства, что ты человек, а не вещь. Наши люди, переживающие оккупацию и фильтрационные лагеря, плен, пытки — точно знают, какова цена братской любви и упование на идолов РФ. Поэтому все Екатерины и Пушкины должны пойти на свалку, или если там качественная бронза — на производство артиллерийских снарядов 152 калибра. Для "гиацинтов" незваным гостям.