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ЕК утвердила поданное предложение о шестом пакете санкций в отношении РФ, теперь его должен утвердить Совет ЕС

4 мая, 2022 среда
16:11
Экономика

Исполнительная коллегия ЕС единогласно утвердила предложения по шестому пакету санкций против России, теперь Совет ЕС должен утвердить его или внести изменения

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, пишет Интерфакс-Украина .

Он подчеркнул, что комиссия единогласно поддержала предложения по шестому пакету санкций против РФ, как того требует процедура.

Мамер добавил, что дальше должно быть решение Совета ЕК – он либо примет предложение Еврокомиссии, либо внесет ряд изменений, которые считает необходимым.

По его словам, эмбарго на российскую нефть в шестом санкционном пакете может предусматривать исключения для наиболее зависимых стран, не имеющих возможности для такого маневра.



"Мы полностью признаем, что некоторые государства-члены, учитывая их географическое положение, находятся в ситуации зависимости от доставляемой из России нефти. И мы признаем специфический характер этой ситуации. Это стоит принять во внимание. И мы приняли это во внимание. Совету предстоит принять решение о дальнейшем ходе этой процедуры", - сказал представитель ЕК.

"Нужно найти равновесие между давлением и уменьшением негативных последствий, которые это могло бы иметь", – добавил Эрик Мамер.

  • Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.
  • 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
  • Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
  • 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

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Россия
Еврокомиссия
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