ЕК утвердила поданное предложение о шестом пакете санкций в отношении РФ, теперь его должен утвердить Совет ЕС

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, пишет Интерфакс-Украина .



Он подчеркнул, что комиссия единогласно поддержала предложения по шестому пакету санкций против РФ, как того требует процедура.



Мамер добавил, что дальше должно быть решение Совета ЕК – он либо примет предложение Еврокомиссии, либо внесет ряд изменений, которые считает необходимым.



По его словам, эмбарго на российскую нефть в шестом санкционном пакете может предусматривать исключения для наиболее зависимых стран, не имеющих возможности для такого маневра.







"Мы полностью признаем, что некоторые государства-члены, учитывая их географическое положение, находятся в ситуации зависимости от доставляемой из России нефти. И мы признаем специфический характер этой ситуации. Это стоит принять во внимание. И мы приняли это во внимание. Совету предстоит принять решение о дальнейшем ходе этой процедуры", - сказал представитель ЕК.

"Нужно найти равновесие между давлением и уменьшением негативных последствий, которые это могло бы иметь", – добавил Эрик Мамер.

Напомним, шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть.

11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.

2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .

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