ЕИБ предоставит Украине 1 млн евро гранта на энергоэффективность в больницах

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.



Согласно сообщению, ЕИБ и Минрегион подписали грантовое соглашение о дальнейшем внедрении проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине".



По словам Министра развития общин и территорий Алексея Чернышева, энергоэффективность для ведомства является одним из основных приоритетов регионального развития на ближайшие годы.



"Грант направлен, в частности, на сферу здравоохранения и это особенно актуально в период борьбы с пандемией. Сейчас как никогда важно развивать инфраструктуру для поддержки врачей и пациентов", - цитирует пресс-служба слова Чернышова.



По словам главы Представительства ЕИБ в Украине Жана-Эрика де Загона, помощь доноров напрямую поможет отрасли здравоохранения в Украине. Эта отрасль воспользуется преимуществами от обновления, в частности благодаря новым системам вентиляции, внедрению источников возобновляемой энергии и другим мерам противодействия COVID-19.



Отмечается, что соглашение предусматривает получение Украиной инвестиционного гранта в размере 1 млн. евро от многостороннего донорского фонда Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и окружающей среде (Е5Р). Средства будут направлены на проведение энергосберегающих мероприятий в больницах, в частности на установку современного энергоэффективного оборудования, систем вентиляции и освещения, а также внутреннего отопления в учреждениях здравоохранения.



В пресс-службе отметили, что грант дополняет предоставленный ранее рамочный кредит ЕИБ в размере 300 млн евро на повышение энергоэффективности около 1 тыс. общественных зданий. Проект продлит срок эксплуатации ключевых социальных, медицинских, культурных и административных зданий минимум на 20 лет, а также поможет сократить выбросы СО2 на 1,25 млн тонн.

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