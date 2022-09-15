Об этом идет речь на сайте. ЕИБ.

Украина получила первый транш на 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей из пакета экстренных мер солидарности на сумму 1,59 млрд евро.

Первые выплаты должны помочь украинскому правительству покрыть краткосрочные финансовые потребности, обеспечить срочный ремонт поврежденных дорог, мостов и железнодорожной инфраструктуры. Средства будут также служить поддержкой для стратегических государственных предприятий "Укравтодор" и "Укрзализныця".

"Ремонт железнодорожного сообщения, дорог и мостов поможет Украине продолжать перевозку людей, груза и зерна. Поскольку Украина - один из крупнейших экспортеров зерна в мире, эти важные меры будут способствовать восстановлению экономики страны и улучшению сообщения с ЕС.

Известно, что Пакет поддержки в рамках Экстренных мер солидарности от ЕИБ в размере 1,59 млрд евро, подкрепленный гарантиями из бюджета ЕС, состоит из двух блоков:

немедленная поддержка на общую сумму 1,05 млрд евро, из которых 500 млн было перечислено 14 сентября 2022 года. Последующие выплаты запланированы на ближайшие дни;

возобновление проектов, которые ЕИБ финансирует в Украине, на общую сумму 540 млн евро. Финансирование этих проектов будет происходить по мере их выполнения.

Первый пакет экстренной поддержки в размере 668 млн евро был полностью перечислен в течение месяца после начала полномасштабной и неспровоцированной войны России против Украины.

25 июля стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделил Украине 1,6 млрд евро финансовой помощи на восстановление поврежденной инфраструктуры и проекты, направленные на обеспечение неотложных потребностей украинцев.

26 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин направит на подготовку отопительного сезона 1 млрд евро из 1,6 млрд евро, согласованных Европейским инвестиционным банком для Украины.