"Его заявления – личный грех": 15 епархий УПЦ (МП) перестали поминать патриарха РПЦ Кирилла

Об этом заявил заместитель главы отдела внешних отношений Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерей Николай Данилевич в интервью Радио Свобода .

Он прокомментировал информацию о том, что Кирилл благословил военнослужащих на войну против Украины.



"Вообще заявления и действия патриарха Кирилла, и его оценка российско-украинской войны, и нападения на Украину, и вторжение открытого в Украину, она является, мягко говоря, странной, а точнее, абсолютно неадекватной. И его заявления вызвали яростное сопротивление. Непонимание, неприятие и сопротивление", - сказал Данилевич.

В частности, речь идет о сопротивлении и среди духовенства УПЦ (МП).

"Многие священники и даже епископы прекратили поминать Патриарха Кирилла. По меньшей мере, 15 епархий из 53 церкви (УПЦ (МП) - ред.) заявили о прекращении поминовения. То, что делает патриарх – это его личный грех", - добавляет протоиерей.



В то же время, предстоятель Украинской православной церкви (МП) Онуфрий до сих пор поминает Партиарха РПЦ Кирилла на богослужениях, но уже по сокращенной формуле. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о начале определенных тенденций.