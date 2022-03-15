"Его заявления – личный грех": 15 епархий УПЦ (МП) перестали поминать патриарха РПЦ Кирилла
Из-за войны России против Украины внутри Московского патриархата существуют тенденции на удаление от Русской православной церкви
Об этом заявил заместитель главы отдела внешних отношений Украинской православной церкви (Московского патриархата) протоиерей Николай Данилевич в интервью Радио Свобода .
Он прокомментировал информацию о том, что Кирилл благословил военнослужащих на войну против Украины.
"Вообще заявления и действия патриарха Кирилла, и его оценка российско-украинской войны, и нападения на Украину, и вторжение открытого в Украину, она является, мягко говоря, странной, а точнее, абсолютно неадекватной. И его заявления вызвали яростное сопротивление. Непонимание, неприятие и сопротивление", - сказал Данилевич.
В частности, речь идет о сопротивлении и среди духовенства УПЦ (МП).
"Многие священники и даже епископы прекратили поминать Патриарха Кирилла. По меньшей мере, 15 епархий из 53 церкви (УПЦ (МП) - ред.) заявили о прекращении поминовения. То, что делает патриарх – это его личный грех", - добавляет протоиерей.
В то же время, предстоятель Украинской православной церкви (МП) Онуфрий до сих пор поминает Партиарха РПЦ Кирилла на богослужениях, но уже по сокращенной формуле. Это, по его мнению, тоже свидетельствует о начале определенных тенденций.
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