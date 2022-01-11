Его уход повлиял на нас, - капитан "Ювентуса" назвал Роналду виновником провального сезона.
Капитан "Ювентуса" Джорджо Кьеллини убежден, что именно из-за ухода Криштиана Роналду его команда столкнулась с проблемами в этом сезоне
Об этом сообщает Sport Mediaset.
По словам Кьеллини, в прошлом сезоне Роналду маскировал проблемы "Ювентуса", поскольку много забивал.
"Трансфер Роналду в МЮ сильно повлиял на нас. Иногда он маскировал наши проблемы, постоянно забивал, поэтому было легко не замечать проблемы, с которыми сталкиваются многие клубы. Я ожидал, что это будет тяжелый год. Это тот самый "Ювентус", что и в прошлом году добавились только Локателли и Кин, но ушел Криштиану. Мы осознаем, что можем достичь нужных результатов, если будем работать", – сказал Джорджо Кьеллини.
"Ювентус" провалил старт сезона и занимает пятое место в чемпионате Италии после 21 матча. Туринцы отстают от зоны ЛЧ на три балла, а от первого места на 11 очков.
- 20 декабря нидерландский защитник Маттейс Де Лигт решил покинуть туринский "Ювентус".
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