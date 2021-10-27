Его презентовали как феномен советского футбола, но пусть возвращается в Москву: как в Италии раскритиковали российского одноклубника Малиновского
Журналист L'Eco di Bergamo Пьетро Серина раскритиковал полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука и посоветовал ему вернуться в Россию
Журналиста цитирует российский "Спорт-Экспресс".
"Этот парень меняется в худшую сторону. Совершенно не убеждает самоотдача россиянина: он не выглядит человеком, который готов к самоотверженной игре за команду. Вызывает вопрос не его левая нога, а незаметность. С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней посторонним телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та же адаптация невозможна в принципе", - говорится в статье.
Пьетро Серина также отметил, что год назад, когда Миранчук только перешел в "Аталанту", его подавали как "феномен советского футбола".
"Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его презентовали нам как новый феномен советского футбола. И Миранчук начал в "Аталанте" действительно хорошо. И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут выросло, а вот эффективность резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл всего в семи встречах, он лишь раз принял участие в голевой комбинации", - написал журналист.
В конце концов, Серина посоветовал Миранчуку вернуться в Россию.
"С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней посторонним телом. Создается окончательное впечатление, что та же адаптация невозможна в принципе. В такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно в Россию, отбив хотя бы часть инвестиций в него, чтобы вложиться в другого исполнителя, который атакует", – написал журналист L'Eco di Bergamo Пьетро Серина.
В 2020 году итальянская "Аталанта" заплатила московскому "Локомотиву" 15 млн евро за Алексея Миранчука. С тех пор он забил всего 7 голов и отдал 3 ассиста.
Миранчук является конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в стартовом составе "Аталанты".
- 22 октября стало известно, что главный тренер сборной Украины Александр Петраков вызовет полузащитника Руслана Малиновского на решающий матч квалификации чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины.
- 24 октября гол Малиновского помог "Аталанте" сыграть вничью с "Удинезе" в чемпионате Италии.
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