Его презентовали как феномен советского футбола, но пусть возвращается в Москву: как в Италии раскритиковали российского одноклубника Малиновского

Журналиста цитирует российский "Спорт-Экспресс".



"Этот парень меняется в худшую сторону. Совершенно не убеждает самоотдача россиянина: он не выглядит человеком, который готов к самоотверженной игре за команду. Вызывает вопрос не его левая нога, а незаметность. С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней посторонним телом. И уже складывается окончательное впечатление, что та же адаптация невозможна в принципе", - говорится в статье.



Пьетро Серина также отметил, что год назад, когда Миранчук только перешел в "Аталанту", его подавали как "феномен советского футбола".



"Когда Алексей приехал летом 2020 года из Москвы, его презентовали нам как новый феномен советского футбола. И Миранчук начал в "Аталанте" действительно хорошо. И вот сейчас прошло 14 месяцев с момента появления Миранчука в Бергамо. Количество минут выросло, а вот эффективность резко упала. За 237 минут, которые Алексей отыграл всего в семи встречах, он лишь раз принял участие в голевой комбинации", - написал журналист.



В конце концов, Серина посоветовал Миранчуку вернуться в Россию.

"С каждым новым матчем Алексей все больше отдаляется от команды, он выглядит в ней посторонним телом. Создается окончательное впечатление, что та же адаптация невозможна в принципе. В такой ситуации лучшим вариантом для клуба было бы отпустить Миранчука обратно в Россию, отбив хотя бы часть инвестиций в него, чтобы вложиться в другого исполнителя, который атакует", – написал журналист L'Eco di Bergamo Пьетро Серина.



В 2020 году итальянская "Аталанта" заплатила московскому "Локомотиву" 15 млн евро за Алексея Миранчука. С тех пор он забил всего 7 голов и отдал 3 ассиста.



Миранчук является конкурентом украинца Руслана Малиновского за место в стартовом составе "Аталанты".