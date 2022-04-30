"Его не было за столом переговоров": Подоляк опроверг слова Лаврова, что на переговорах обсуждается снятие санкций с РФ
Вопрос о снятии международных санкций с РФ в рамках переговорного процесса между Украиной и Россией не обсуждается
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента, участник переговорной группы с украинской стороны Михаил Подоляк, сообщает Укринформ .
"Точно в рамках переговорного процесса совсем не обсуждается проблематика глобальных международных санкций в отношении России. Поскольку до сих пор не устранены причины их внедрения мировым сообществом, а именно оккупация части территории Украины и вероломное нарушение нашей территориальной целостности и суверенитета. Ну и, разумеется, санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех других стран, поскольку их вводил весь цивилизованный мир", - сказал он.
Подоляк добавил, что международным партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие шаги по санкциям предпринимать.
Советник руководителя ОП подчеркнул, что ни разу за столом переговоров не было Лаврова.
"Поэтому несколько удивляет его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и чего не видишь изнутри процесса", - отметил он.
Подоляк заявил, что "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и Мариуполе. По его мнению, выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинцев.
"Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям РФ отказаться от комментариев, которые недостоверны и не отвечают реальному ходу переговорного процесса", - сказал советник руководителя ОП.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров с Украиной Москва требует отмены санкций и утверждения статуса русского языка.
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