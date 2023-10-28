Египет заявил, что "израильские препятствия" мешают доставке помощи в Газу
Египет обвинил Израиль в создании препятствий для доставки гуманитарной помощи сектору Газа на израильском контрольно-пропускном пункте Нитцана
Об этом сообщает Reuters .
Министерство иностранных дел Египта заявило в субботу, 28 октября, что "израильские препятствия", включая процедуры проверки грузовиков, мешают скорейшей доставке помощи в сектор Газа через КПП Рафах между Египтом и палестинским анклавом.
Контрольно-пропускной пункт Рафах, контролируемый Египтом и не граничащий с Израилем, стал основным пунктом доставки помощи после того, как Израиль ввел осаду Газы в ответ на нападение боевиков ХАМАС с прибрежной полосы 7 октября.
"Грузовики должны пройти проверку на израильском контрольно-пропускном пункте Нитцана, прежде чем они направятся в КПП Рафах, преодолевая расстояние в 100 километров, прежде чем они фактически въедут на КПП Рафах, что создает препятствия, значительно задерживающие прибытие помощи", - говорится в заявлении пресс-секретаря министерства.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в пятницу, что до начала конфликта в Газу въезжало около 500 грузовиков в день, но в последние дни в среднем всего 12 грузовиков в день.
- Ранее арабские и западные официальные лица подтвердили , что у ХАМАС действительно есть запасы необходимых продуктов питания и топлива, а также других материалов для затяжной войны. В частности, по словам чиновников, их ресурсов хватит на 3-4 месяца
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