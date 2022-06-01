Египет запретил продажу пшеницы до конца августа 2022 года, - Reuters
Правительство Египта ввело запрет на торговлю пшеницей внутреннего производства с третьими сторонами до конца августа
Об этом пишет Reuters .
Как отмечается, правительство стремится выкупить весь урожай пшеницы у местных фермеров, а именно 6 млн т зерновых, потому что война в Украине фактически отрезала Египет от основных поставок черноморской пшеницы.
Египет является главным мировым покупателем пшеницы.
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- 28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .
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