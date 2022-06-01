Египет запретил продажу пшеницы до конца августа 2022 года, - Reuters

Об этом пишет Reuters .

Как отмечается, правительство стремится выкупить весь урожай пшеницы у местных фермеров, а именно 6 млн т зерновых, потому что война в Украине фактически отрезала Египет от основных поставок черноморской пшеницы.

Египет является главным мировым покупателем пшеницы.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил сомнения, что НАТО решится на силовую разблокировку украинского морского экспорта.

28 мая в ООН заявили, что в результате войны России с Украиной в мире будут голодать 218 млн человек .