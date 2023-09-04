Египет закупил почти полмиллиона тонн пшеницы из РФ по частному соглашению, – Reuters

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

Отмечается, что Египет в прошлом году стал переходить на прямые закупки вместо тендеров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, Генеральное управление по поставкам товаров (GASC) купило около 480 000 метрических тонн российской пшеницы у торговой фирмы Solaris по цене около $270 за тонну на основе стоимости и фрахта (C&F). В то же время GASC не давала комментариев по этому поводу.

По словам трейдеров, цена может быть ниже неофициальной минимальной, установленной российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

Другие российские поставщики пшеницы подали предложения в пятницу по цене "франко-борт" в 265$ за тонну. Они считают, что это установленная минимальная цена.

Трейдеры сообщили Reuters, что минимальная цена не является юридически обязательной, но ожидается, что поставщики будут следовать инструкциям министерства сельского хозяйства России. На рынке же нет ясности относительно уровня российской минимальной цены.

Также отмечается, что существуют разные минимальные цены для частных продаж и продаж на государственных тендерах, а также разные цены для продаж в каждом месяце между сентябрем и декабрем и скидки для низкопротеиновых сортов пшеницы.

После того, как война в Украине нарушила экспорт пшеницы из страны, Египет полагался на относительно дешевое российское зерно.

В прошлом году министр поставок Египта заявил, что закупка непосредственно у поставщиков позволила ему договориться о лучших ценах во времена неопределенности. Египет страдает дефицитом иностранной валюты после того, как война в Украине нанесла значительный удар по ее экономике, заставив ее начать откладывать платежи за пшеницу.