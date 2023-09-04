Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Египет закупил почти полмиллиона тонн пшеницы из РФ по частному соглашению, – Reuters

Египет закупил почти полмиллиона тонн пшеницы из РФ по частному соглашению, – Reuters

4 сентября, 2023 понедельник
11:48
Мир

Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения, заключенного государственным покупателем

Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырех трейдеров.

Отмечается, что Египет в прошлом году стал переходить на прямые закупки вместо тендеров после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Reuters, Генеральное управление по поставкам товаров (GASC) купило около 480 000 метрических тонн российской пшеницы у торговой фирмы Solaris по цене около $270 за тонну на основе стоимости и фрахта (C&F). В то же время GASC не давала комментариев по этому поводу.

По словам трейдеров, цена может быть ниже неофициальной минимальной, установленной российским правительством для контроля внутренних цен на пшеницу.

Другие российские поставщики пшеницы подали предложения в пятницу по цене "франко-борт" в 265$ за тонну. Они считают, что это установленная минимальная цена.

Трейдеры сообщили Reuters, что минимальная цена не является юридически обязательной, но ожидается, что поставщики будут следовать инструкциям министерства сельского хозяйства России. На рынке же нет ясности относительно уровня российской минимальной цены.

Также отмечается, что существуют разные минимальные цены для частных продаж и продаж на государственных тендерах, а также разные цены для продаж в каждом месяце между сентябрем и декабрем и скидки для низкопротеиновых сортов пшеницы.

После того, как война в Украине нарушила экспорт пшеницы из страны, Египет полагался на относительно дешевое российское зерно.

В прошлом году министр поставок Египта заявил, что закупка непосредственно у поставщиков позволила ему договориться о лучших ценах во времена неопределенности. Египет страдает дефицитом иностранной валюты после того, как война в Украине нанесла значительный удар по ее экономике, заставив ее начать откладывать платежи за пшеницу.

  • Накануне Египет отказался поставлять оружие России, но не соглашался предоставить его Украине.
Экономика
Россия
Египет
зерно
Чорное море
Читайте также:
військком
3 сентября, 2023 воскресенье
Мобилизация в Украине: Минобороны обновило список болезней для непригодности
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 сентября, 2023 воскресенье
Украинские военные уничтожили российский наблюдательный комплекс "Аванпост"
Путін
2 сентября, 2023 суббота
Путин хочет затянуть войну, но речь идет о возможности завершить ее как можно скорее, - российский диссидент Яковенко
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.33
    Покупка 37.33
    Продажа 38.06
  • EUR
    Покупка 40.46
    Продажа 41.48
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
4 сентября
13:24
В Черниговской области к 12 годам тюрьмы приговорили оккупанта, который пытал местного для получения данных о ВСУ
13:24
Обновлено
В Сочи начались переговоры Эрдогана и Путина
13:09
Оккупанты "обучают" эвакуации дошкольников на случай проникновения "украинских ДРГ"
13:07
Россияне обстреляли городок на Сумщине: ранена женщина
13:05
Интервью
Позывной Песня, рожденный войной: история добровольца на фронте
13:03
Новости компаний
Как Ferrexpo внедряет стратегию разнообразия: кейс железорудной компании
12:54
По $11 тыс. за фиктивные справки: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации
12:48
импорт электроэнергии
Из-за уменьшения спроса: Украина после длительного перерыва возобновила экспорт электроэнергии
12:24
Россияне прекратили штурмы на одном из участков Лимано-Купянского направления
12:24
Эксклюзив
Авиаэксперт назвал условие, при котором ракеты типа "воздух-воздух" станут серьезным фактором в войне
12:23
Москва. Кремль
Победа Украины и продолжительный мир будут только тогда, когда у РФ не будет оружия массового поражения, - дипломат
12:21
С россиянином на борту: корабль NASA успешно приземлился во Флориде
12:18
Минобороны приняло на вооружение дрон с искусственным интеллектом
12:05
Обзор
Есть ли план C в войне для Украины, Зеленский меняет министра обороны, а Россия снова бьет по украинскому порту. Акценты мировых СМИ 4 сентября
11:48
Польша начала выдавать Украине мужчин, сбежавших от мобилизации
11:47
Обновлено
Украина заявила о падении российских дронов в Румынии, Бухарест считает, что прямой угрозы не было
11:43
Пресс-релиз
Объявили сбор на внешкольное образование для детей погибших героев: ОО "Мечта детей Украины" и Приватбанк запустили проект "Свои дети"
11:40
Анонс
Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ
11:35
Эксклюзив
"Есть оптимизм по продвижению ВСУ": генерал-лейтенант Романенко о перспективах на юге
11:33
Новости компаний
Как защитить себя от мошеннических схем: пользователям мобильной связи дали несколько советов
11:26
Угрожал оружием и насиловал девушек в Херсонской области: военному из РФ объявили подозрение
11:26
В Сумской области под вражеский обстрел попала бригада энергетиков: есть раненые
11:14
COVID-19
Ученые нашли вещество, которое может побороть привыкание людей к антибиотикам
11:09
В Киевской области нашли уникальные камни в возрасте 407 млн лет с отпечатками вымершей панцирной рыбы
11:02
На фото Сергей Жадан
Книги и флаги с подписью Залужного: на презентациях Жадана проведут благотворительный аукцион для ВСУ
10:52
Глава Фонда госимущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении
10:39
Обновлено
Министр обороны Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке
10:33
Россия завела ракетоноситель в Черном море в пункт базирования
10:31
"Это неответственно": в Бундестаге заявили, что Шольц – единственный, кто блокирует поставки Taurus Украине
10:30
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Штурмовики, артиллерия и удары по тылам: Згурец назвал компоненты для перемен на фронте
10:26
Нидерланды предоставят гранты компаниям, которые планируют присоединиться к восстановлению Украины
10:23
СБУ задержала пособника оккупантов, который шпионил за ВСУ в Сумской области
10:20
Ученые обнаружили, что собаки более чувствительны к женским голосам
10:04
Несмотря на призыв Путина пересесть на отечественные автомобили, госструктуры РФ закупили иномарок на 1,5 млрд рублей
10:00
OPINION
В воскресенье во Львове прошел полумарафон
09:45
Разведка Британии предостерегла об угрозе для android-смартфонов украинских военных
09:44
Инфографика
Курс валют 4 сентября: цены на доллар, евро, злотый
09:26
Поезд Одесса – Днепр задерживается "из-за нештатной ситуации"
09:15
Эксклюзив
"Мы относимся к тому положительно": Андрющенко о "выборах" в Мариуполе
09:10
Обновлено
Россия атаковала юг Одесчины: 17 дронов сбили ПВО, несколько упали в Румынии
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV