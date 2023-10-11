Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы от российского государственного трейдера, - Bloomberg

Об этом информирует Bloomberg.

Египет является одним из крупнейших мировых импортеров пшеницы, и сделка охватывает около 480 000 тонн или около 4% его годового импорта. По данным трейдеров, его государственный импортер – Главное управление по поставкам сырьевых товаров (GACS) – заказал зерно для отгрузки в ноябре и декабре.

Ранее страна вела переговоры с Объединенной зерновой компанией (ОЗК) или United Grain Co., являющейся российским государственным трейдером, контролируемым правительством.

В пресс-службе ОЗК сказали, что не располагают информацией о коммерческих поставках вне государственных тендеров.

Сообщается, что Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы и обычно одним из главных поставщиков для Египта, поскольку она имеет близкое расположение и высокие урожаи. Однако, некоторые последние соглашения были затруднены после того, как Москва отказалась устанавливать цены.

Что предшествовало

4 сентября стало известно, что Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения, заключенного государственным покупателем.

Кроме того, Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби о предоставлении кредита для финансирования закупки пшеницы в Казахстане. Таким образом власти страны ищут дешевую альтернативу зерну из России.

26 сентября стало известно, что Египет обсуждал условия приобретения одного миллиона тонн российской пшеницы по межправительственному соглашению.