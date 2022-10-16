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Египет вслед за Китаем также призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Украину.

16 октября, 2022 воскресенье
13:37
Мир

Египет призывает своих граждан покинуть территорию Украины из-за эскалации в вопросах безопасности

Граждан Египта призывают покинуть территорию страны всеми имеющимися способами, то есть наземными путями через соседние страны. Сделать это в посольстве просят как можно скорее, передает Egypt Today.

В обращении посольства Египта в Киеве говорится, что граждане, которые не планируют выезжать из Украины несмотря на призывы, должны предоставить дипломатам свои контакты, чтобы их могли проинформировать о той или иной опасности.

В то же время МИД страны призвал своих граждан не находиться вблизи опасных мест, избегать их и при возможности вернуться в Египет.

  • Напомним, МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за "серьезной ситуации по безопасности".

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Украина
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