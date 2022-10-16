Египет вслед за Китаем также призвал своих граждан как можно быстрее покинуть Украину.

Граждан Египта призывают покинуть территорию страны всеми имеющимися способами, то есть наземными путями через соседние страны. Сделать это в посольстве просят как можно скорее, передает Egypt Today.

В обращении посольства Египта в Киеве говорится, что граждане, которые не планируют выезжать из Украины несмотря на призывы, должны предоставить дипломатам свои контакты, чтобы их могли проинформировать о той или иной опасности.

В то же время МИД страны призвал своих граждан не находиться вблизи опасных мест, избегать их и при возможности вернуться в Египет.

Напомним, МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за "серьезной ситуации по безопасности".