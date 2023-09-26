Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн пшеницы у РФ, - Bloomberg
По словам знающих лиц, Египет обсуждает условия приобретения одного миллиона тонн российской пшеницы по межправительственному соглашению
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые не хотели называть своих имен.
Сообщается, что в нынешнем сезоне состоялись разговоры о поставках пшеницы из России в Египет. Неизвестно, достигнуто ли соглашение между двумя странами.
Египет является одним из главных мировых потребителей пшеницы и его спрос на зерно является важным показателем для глобального рынка. Его государственный импортер изменил свою политику закупки зерна в прошлом году и стал заключать отдельные соглашения с частными продавцами, не пользуясь тендерами. С начала 2023 г. он также имеет право на импорт зерна и масличных культур по государственным контрактам.
Россия имеет два рекордных урожая пшеницы подряд, что делает ее крупнейшим экспортером зерна. Однако некоторые последние продажи российской пшеницы в Египет предстали перед трудностями из-за попыток установить неофициальный ценовой лимит для поставки в страну.
- 4 сентября стало известно , что Египет, один из крупнейших в мире импортеров пшеницы, приобрел около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения, заключенного государственным покупателем.
- Кроме того, Египет ведет переговоры с коммерческим банком Абу-Даби о предоставлении кредита для финансирования закупки пшеницы в Казахстане. Таким образом власти страны ищут дешевую альтернативу зерну из России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.55 Покупка 37.55Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.15Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное