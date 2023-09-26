Египет ведет переговоры о покупке миллиона тонн пшеницы у РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которые не хотели называть своих имен.

Сообщается, что в нынешнем сезоне состоялись разговоры о поставках пшеницы из России в Египет. Неизвестно, достигнуто ли соглашение между двумя странами.

Египет является одним из главных мировых потребителей пшеницы и его спрос на зерно является важным показателем для глобального рынка. Его государственный импортер изменил свою политику закупки зерна в прошлом году и стал заключать отдельные соглашения с частными продавцами, не пользуясь тендерами. С начала 2023 г. он также имеет право на импорт зерна и масличных культур по государственным контрактам.

Россия имеет два рекордных урожая пшеницы подряд, что делает ее крупнейшим экспортером зерна. Однако некоторые последние продажи российской пшеницы в Египет предстали перед трудностями из-за попыток установить неофициальный ценовой лимит для поставки в страну.