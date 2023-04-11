Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на появившиеся в сети документы разведки США.

Часть секретного документа, датированного 17 февраля, заключает предполагаемые разговоры между президентом Египта и высокопоставленными египетскими военными, а также вспоминает планы поставлять в Россию артиллерийские снаряды и прах. Ас-Сиси якобы приказал должностным лицам хранить в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Президент Египта, один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и главный получатель помощи США, недавно приказал своим подчиненным изготовить до 40 000 ракет для тайной доставки в Россию.

Как пишет WP, в документе описывается, что 1 февраля Сиси отдал распоряжение держать в тайне снабжение ракет и сказал человеку, который упоминается как Салах аль-Дин, что работникам завода следует сообщить, что снаряды предназначены для египетской армии.

В документе также цитируются слова Салаха ад-Дина о том, что он "прикажет своим людям работать посменно, если это будет необходимо, потому что это меньше всего, что Египет может сделать, чтобы отблагодарить РФ за помощь, оказанную ранее". Кроме того, по словам ад-Дина, россияне сказали ему, что готовы "купить что угодно". Из документа непонятно, какая именно была предыдущая российская помощь, отмечает издание.

Издание предполагает, что Салах ад-Дин это, скорее всего, Мохаммед Салах ад-Дин, государственный министр по военному производству.

Предлагаемый РФ прах, о котором упоминается в документе, происходил бы из "Фабрики 18" – так называется химический завод, существующий уже несколько десятилетий.

Представитель американского правительства на условиях анонимности сказал, что США пока не фиксируют реализацию таких намерений Египта, имея в виду экспорт ракет россиянам.

Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, комментируя правдивость информации, заявил, что "позиция Египта изначально базируется на непричастности к этому кризису и обязательстве поддерживать одинаковую дистанцию с обеими сторонами".

"Мы продолжаем призывать обе стороны (Украину и Россию, – ред.) прекратить боевые действия и достичь политического решения путем переговоров", – сказал он.

WP отмечает, что "предоставление оружия России для войны в Украине стало бы потенциально взрывоопасным гамбитом для Египта, который, несмотря на углубление связей с Москвой, остается заинтересованным в партнерстве с США, которые в течение десятилетий предоставляют стране более 1 миллиарда долларов в год в виде помощи в области безопасности".

Издание получило документ из массива изображений секретных файлов, размещенных в феврале и марте на Discord.