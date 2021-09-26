Египет приглашает Украину создать индустриальный хаб

Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет, передает Еспресо.TV .

"Со своей стороны Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах", - сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.

Президент Египта также отметил позитивное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.

Владимир Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.

В завершение беседы Зеленский пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину.





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