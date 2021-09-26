Египет приглашает Украину создать индустриальный хаб
Президент Украины Владимир Зеленский вечером в субботу, 25 сентября 2021 года, провел телефонный разговор с Президентом Арабской Республики Египет Абделем Фаттахом Ас-Сиси
Глава Украинского государства отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке. Владимир Зеленский подтвердил готовность развивать двусторонние отношения и наращивать поставки отечественной продукции на рынок Арабской Республики Египет, передает Еспресо.TV .
"Со своей стороны Ас-Сиси отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, в частности в создании хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах", - сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.
С целью интенсификации двустороннего сотрудничества лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ, а также переговоров на уровне министров иностранных дел.
Президент Египта также отметил позитивное развитие человеческих контактов между двумя странами и сообщил, что украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в АРЕ.
Владимир Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для оказания консультативных услуг украинским гражданам, находящимся на территории Египта.
Кроме того, стороны обменялись мнениями о мерах по предотвращению распространения пандемии, которые осуществляются в обеих странах.
В завершение беседы Зеленский пригласил Абдель Фаттаха Ас-Сиси посетить Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.06Продажа 31.46
- Актуальное
- Важное