Об этом сообщили в Reuters.

Отмечается, что египетские посредники предложили посредничество для установления мира между Израилем и Палестиной, который должен вступить в силу в 22:00 (19:00 по Гринвичу) в воскресенье 7 августа.

От Израиля или палестинских боевиков "Исламистского джихада" подтверждения согласования предложения Египта не поступало.

С пятницы стороны ведут перестрелку на границе с Газой.

5 августа в Израиле объявили ракетную угрозу, власти открыли бомбоубежища. Вскоре после этого Армия обороны Израиля заявила о ликвидации главаря террористов из "Исламского джихада" Тайсира Джабари.

Позже армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, проводя операцию "Рассвет" против группировки "Исламский джихад". Палестинские официальные лица заявили, что в результате серии авиаударов по Газе погибли по меньшей мере восемь человек, в том числе 5-летняя девочка, и еще 40 получили ранения.

6 августа Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb