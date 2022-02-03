Египет победил Камерун по пенальти и стал вторым финалистом Кубка африканских наций
В полуфинале Кубка африканских наций сборная Египта победила Камерун в серии пенальти
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победителя пришлось решать в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Египта, реализовавшая 3 из 3 пенальти, а камерунцы забили всего 1 раз.
В финале Египет встретится со сборной Сенегала, победившей в другом полуфинале команду Буркина-Фасо.
Финальная встреча КАН-2021 состоится 6 февраля, начало в 21:00 по Киеву.
Кубок африканский наций-2021
1/2 финала
3 февраля
Камерун – Египет 0:0 (1:3 по пенальти)
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