Египет победил Камерун по пенальти и стал вторым финалистом Кубка африканских наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Основное время матча завершилось со счетом 0:0. Победителя пришлось решать в серии пенальти, где сильнее оказалась сборная Египта, реализовавшая 3 из 3 пенальти, а камерунцы забили всего 1 раз.



В финале Египет встретится со сборной Сенегала, победившей в другом полуфинале команду Буркина-Фасо.



Финальная встреча КАН-2021 состоится 6 февраля, начало в 21:00 по Киеву.



Кубок африканский наций-2021



1/2 финала



3 февраля



Камерун – Египет 0:0 (1:3 по пенальти)

12 января организаторы Кубка Африки допустили позорную ошибку во время исполнения гимнов перед матчем Мавритания - Гамбия.

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