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Египет отказался поставлять оружие России, но не соглашается предоставить его Украине, - WSJ

12 августа, 2023 суббота
04:12
Война с Россией

США пытаются убедить Египет начать поставки вооружения для Украины, однако Каир не намерен идти на этот шаг

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

Издание пишет, что в разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что "Египет не собирается отправлять оружие".

WSJ добавляет, что Каир ранее планировал поставки ракет России. Но после обращения Вашингтона власти Египта отказались от таких поставок.

Медиа подчеркивает, что американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет поставить оружие Украине, чтобы преодолеть нехватку боеприпасов в Сил обороны.

WSJ пишет, что Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Однако, как добавляет медиа, такая просьба "ни к чему не привела", и с тех пор официальные представители США не раз призывают Египет к передаче оружия для Украины.

WSJ указывает, что Сиси имеет теплые личные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и посетил саммит африканских лидеров в Санкт-Петербурге в июле. Кроме того, Египет также покупает большую часть своей пшеницы в России и Москва стремится увеличить эти продажи после того, как в прошлом месяце вышла по Черноморской зерновой инициативе.

  • 18 апреля издание The Washington Post со ссылкой на утечку документов из Пентагона сообщало , что Египет разработал детальные планы экспорта России реактивных снарядов для РСЗО, однако после переговоров с чиновниками США одобрил производство артиллерийских боеприпасов для Киева.
Египет
США
оружие для Украины
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