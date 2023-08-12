Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

Издание пишет, что в разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что "Египет не собирается отправлять оружие".

WSJ добавляет, что Каир ранее планировал поставки ракет России. Но после обращения Вашингтона власти Египта отказались от таких поставок.

Медиа подчеркивает, что американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, попросили Египет поставить оружие Украине, чтобы преодолеть нехватку боеприпасов в Сил обороны.

WSJ пишет, что Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Однако, как добавляет медиа, такая просьба "ни к чему не привела", и с тех пор официальные представители США не раз призывают Египет к передаче оружия для Украины.

WSJ указывает, что Сиси имеет теплые личные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и посетил саммит африканских лидеров в Санкт-Петербурге в июле. Кроме того, Египет также покупает большую часть своей пшеницы в России и Москва стремится увеличить эти продажи после того, как в прошлом месяце вышла по Черноморской зерновой инициативе.