Египет не принял российский корабль с украинским зерном, – Кулеба
Египет не впустил в свой порт российский корабль с краденым украинским зерном
Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в своем Twitter.
"Благодарю Египет за отказ от российского корабля, груженого украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать свои усилия, чтобы Россия разблокировала украинский экспорт продовольствия", – добавляет он.
По словам Кулебы, Украина и Египет продолжают сотрудничать по вопросам продовольственной безопасности.
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- 11 мая Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, воруют также овощи и семена подсолнечника.
- 17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.
- Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние назначенные рынки для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.
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