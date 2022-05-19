Египет не принял российский корабль с украинским зерном, – Кулеба

Об этом Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пишет в своем Twitter.

"Благодарю Египет за отказ от российского корабля, груженого украденным в Украине зерном. Мы договорились координировать свои усилия, чтобы Россия разблокировала украинский экспорт продовольствия", – добавляет он.

По словам Кулебы, Украина и Египет продолжают сотрудничать по вопросам продовольственной безопасности.

11 марта в ООН заявили, что нападение России на Украину может привести к глобальному голоду в мире.

8 мая стало известно, что оккупанты вывозят масло из Пологовского маслоэкстракционного завода , который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

11 мая Россия вывезла в Крым зерно из Энергодара, воруют также овощи и семена подсолнечника.

17 мая в США сообщили, что готовы выделить $11 млрд во избежание глобального голода, вызванного агрессией России по отношению к Украине.

Европейский Союз также пообещал помочь Украине вывезти на внешние назначенные рынки для экспорта зерновые, заблокированные в морских портах в результате российской военной агрессии.

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