Египет хочет созвать международный саммит для помощи сектору Газа

Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси сделал заявление, в котором сообщил, что хочет созвать международный региональный саммит, направленный на рассмотрение последних событий, связанных с палестинским вопросом. Он сказал, что уже направил приглашение будущим участникам, но не рассказал подробностей о том, кто был приглашен и когда саммит может быть проведен.

В заявлении, содержащем резолюции Совета национальной безопасности страны, правительство усиливает связь с региональными и международными организациями по оказанию помощи, чтобы оказать необходимую помощь сектору Газа.

Ас-Сиси подчеркнул, что Египет готов приложить все усилия, чтобы стабилизировать текущую ситуацию, связанную с боевыми действиями между Израилем и ХАМАС. Он также отметил, что национальная безопасность страны является "красной линией" и что не будет "никакого самодовольства" в ее защите.

Война в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

На следующий день армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газы. Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газы.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа.

Тогда же президент США Джо Байден подчеркнул, что Израиль имеет право отвечать на атаки ХАМАС, но вмешательство любой другой страны или организации в собственных интересах не допустимо.

12 октября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Тель-Авиву и встретился с израильскими премьером Беньямином Нетаньяху.

В то же время после почти недели ударов ЦАХАЛ по сектору Газы, где базируются палестинские боевики ХАМАС, глава израильского правительства Беньямин Нетаньяху заявил, что это только начало.

Утром субботы, 14 октября, израильские военные нанесли удар по группировке "Хезболла" на юге Ливана. По словам ЦАХАЛа, они поразили цель Хезболлы после того, как был обстрелян один из БПЛА. Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал руководителя военно-воздушных сил ХАМАС.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США предоставят Израилю оружие, необходимое для борьбы с террористами ХАМАСа, продолжая поставку Украине оружия для борьбы с российской агрессией.

В тот же день истребители F-15 США прибыли на Ближний Восток, чтобы укрепить позиции Штатов в этом регионе.

13 октября Рияд Мансур, представитель Палестины в ООН, обратился к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с просьбой принимать больше мер по пресечению "преступления против человечности" Израиля. А 14 октября МИД Иордании назвал призыв к эвакуации из сектора Газа военным преступлением.

Президент Европейского совета Шарль Мишель намерен провести внеочередной виртуальный саммит лидеров ЕС 17 октября, чтобы обсудить нападение ХАМАСа на Израиль.

Утром воскресенья, 15 октября 2023 года, проиранская шиитская группировка из Ливана Хезболла нанесла ракетный удар по базе ЦАХАЛа Аль-Рахеб на израильско-ливанской границе.