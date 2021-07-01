Египет будет проверять COVID-сертификаты у туристов из стран с мутирующими штаммами
Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у туристов, находившихся в странах с распространением мутирующих штаммов COVID-19
Об этом говорится в пресс-релизе Министерства здравоохранения Египта, передает Интерфакс-Украина.
В перечень таких стран входят Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и страны Латинской Америки.
Сертификаты о вакцинации должны быть выданы утвержденными лабораториями и иметь QR-код для проверки. Кроме того, такие туристы по прибытии в Египет должны будут сдать ПЦР-тест.
В случае положительного результата, они будут направлены в медучреждения. Другие туристы также могут въезжать в страну по сертификату вакцинации, если получили вторую прививку, сделанную как минимум за 14 дней до въезда.
Туристы, которые еще не вакцинировались, обязаны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
Египет признает все вакцины, одобренные ВОЗ и Египетским управлением лекарственных средств. В их список входят - Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson и Sputnik.
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