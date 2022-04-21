Эфиопы стоят в очереди в посольство РФ в Аддис-Абебе, чтобы воевать за деньги на стороне России, - Reuters
Очереди добровольцев из местных жителей каждое утро выстраиваются у посольства России в столице Эфиопии, стремясь поехать воевать против Украины
Об этом сообщает агентство Reuters.
Репортеры агентства зафиксировали очередь из нескольких сотен мужчин, регистрировавшихся у эфиопских охранников возле посольства. Охранники записывали их имена и требовали доказательства военной службы.
Российское посольство не ответило на вопрос агентства о том, направляет ли Россия эфиопских добровольцев в Украину.
Позже во вторник, 19 апреля, представитель посольства РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не вербовал боевиков и что появившиеся у посольства эфиопы выражали "солидарность и поддержку Российской Федерации".
Посольство Украины в Аддис-Абебе направило соответствующие запросы властям Эфиопии, - утверждает Reuters.
Опрошенные агентством "добровольцы" рассказали, что прочли сообщения в соцсетях о поиске добровольцев.
"Я готов поддерживать российское правительство, а за это, как только вернусь, я получу льготы", – сказал один из "добровольцев" у посольства агентству Reuters.
Он добавил, что слышал о выплате $2000 от зарегистрировавшихся до него друзей. Двое других в очереди сказали, что видели сообщения в Facebook о том, что посольство набирает новобранцев.
Reuters подтверждает, что не смогло найти никаких сообщений по этой теме из официальных источников или получить подтверждения этих сообщений.
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