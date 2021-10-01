Эфиопия высылает дипломатов ООН после заявлений об "искусственном голоде", США отреагировали

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, передает Укринформ .

"Соединенные Штаты решительно осуждают заявления правительства Эфиопии о высылке семи представителей ООН и призывают отменить решение", - отмечается в документе.

Среди чиновников, которые будут высланы, глава Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).



"Высылка является контрпродуктивной для международных усилий, направленных на обеспечение безопасности мирного населения и предоставления спасительной гумдопомогы миллионам людей", - отметил Блинкен.

Он также призвал правительство Эфиопии работать с международными партнерами.

Заявления власти Эфиопии о высылке прозвучали после того, как глава УКГВ Мартин Гриффитс предупредил, что в стране начинается искусственный голод.

