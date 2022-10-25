Эффективные методы уничтожения Shahed-136 лишают россиян еще одного средства влияния на Украину, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что значительное количество БПЛА Shahed-136 было сбито Воздушными силами Украины
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Реакция МИД Ирана свидетельствует о том, что они уже не могут не признавать очевидных фактов. Появление иранских дронов является доказанным фактом", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, эффективность работы украинского ПВО минимизирует последствия использования этих ударных комплексов.
"Уже сбито более 222 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. И это свидетельствует о том, что эффективные методы уничтожения Shahed-136 лишают россиян еще одного средства воздействия на Украину с использованием этих баражирующих боеприпасов", - добавил Згурец.
- Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность отправки оборудования противовоздушной обороны HAWK со склада в Украину
- Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре получит еще три комплекса ПВО IRIS-T.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.5
-
EUR
Покупка 38.28Продажа 39.34
- Актуальное
- Важное