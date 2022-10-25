Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Реакция МИД Ирана свидетельствует о том, что они уже не могут не признавать очевидных фактов. Появление иранских дронов является доказанным фактом", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, эффективность работы украинского ПВО минимизирует последствия использования этих ударных комплексов.

"Уже сбито более 222 дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136. И это свидетельствует о том, что эффективные методы уничтожения Shahed-136 лишают россиян еще одного средства воздействия на Украину с использованием этих баражирующих боеприпасов", - добавил Згурец.

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Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украина вскоре получит еще три комплекса ПВО IRIS-T.

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