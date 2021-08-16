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Эффективной государственной программы развития как массового спорта, так и спорта больших достижений пока нет, - Княжицкий

16 августа, 2021 понедельник
09:21
Общество

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что в Украине отсутствует эффективная государственная программа развития массового спорта и спорта больших достижений, а спортсмены одерживают победы благодаря собственному упорству, преданности тренеров, поддержке спонсоров и изредка - местной власти

Об этом Княжицкий написал в Facebook.

Народный депутат привел примеры того, как украинские олимпийские призеры и чемпионы получали поддержку предпринимателей и власти для того, чтобы качественно тренироваться.

"Среди регионов, которые сделали основной вклад в (олимпийский - ред.) медальный зачет, первое место заняла Полтавская область - ее представители выиграли 4 олимпийские награды. И это не удивительно - Полтавщина один из самых богатых регионов Украины. В спорт вкладывают средства, спорт помогают. Среди городов больше всего медалей у Львова. Его представляют велогонщица Елена Старикова, завоевавшая серебряную медаль в индивидуальном спринте на треке, выступает за Львов с 2018 года и тренируется на базе спортивного клуба армии. Бронзовый медалист, каратист Станислав Горуна представляет частный клуб "Юнион ", а Алла Черкасова, которая выиграла" бронзу "в вольной боротьбе - Динамо. Львов - город спортивный. Имеет Университет физкультуры, спортивный колледж, другие учебные заведения. Многие областные федерации здесь, между прочим возглавляют местные политики и предприниматели. в Ровно тоже три медали. (1 "серебро", 2 "бронзы") На базе областной Школы высшего спортивного мастерства готовится к соревнованиям бронзовый медалист с шаровой стрельбы из пневматического пистолета среди смешанных пар Олег Омельчук. Областной ШВСМ также представляет пловец вольным стилем Михаил Романчук, который выиграл "серебро" на дистанции 1500 метров и "бронзу" на 800-метровке. Правда, в последнее время двукратный призер Игр тренируется за рубежом, выступая за частный клуб "Энерго Стандарт", созданный бизнесменом Константином Григоришиным. Поддержка областной власти и бизнеса дает результат. Город сейчас тоже приобщается к поддержке спорта. Три медали в Харьков. Две из них в синхронном плавании. Этот вид спорта финансово поддерживает Игорь Лысов, известный бизнесмен и застройщик из Киева. Еще одна финалистка Элина Свитолина. Она одесситка, живет в Монако но представляет Харьков. Потому что ее много лет поддерживал харьковский бизнесмен и политик Юрий Сапронов. Теперь Свитолина поддерживает город. В августе при содействии местной власти (ст. О. Городского головы Игорь Терехов) состоится масштабный теннисный турнир Kharkiv City Cup by Elina Svitolina Foundation, в котором стартуют более 300 участников. Такое случается. Жан Беленюк тоже выступал от Кременчуга, хотя живет в Киеве. Его успех тоже не был бы возможным без Кременчугского политика, предпринимателя и спортсмена Олега Сазонова (который является, между прочим политическим оппонентом Беленюк))). Городские власти, правда, не считает сейчас Беленюк "своим". Две медали (серебряную и бронзовую) завоевали спортсмены из небольшого 50 тысячного города Верхние Плавни. Победители по гребному клубу "Горняк". Каноистка Людмила Лузан выиграла "бронзу" в индивидуальных заездах на дистанции 200 метров и "серебро" в паре с Анастасией Четверикова в гонке на 500-метровке. Клуб активно поддерживает городские власти и мэр Дмитрий Быков, а спонсируют FERREXPO Константина Жеваго. В Киев только две бронзы. Бронзовые медали для города получили фехтовальщик-шпажист из Школы высшего спортивного мастерства Игорь Рейзлин, а также дзюдоистка Дарья Билодид, которая выступает за спортобщество "Динамо" и которая в рамках спонсорского контракта является представителем в Украине бренда Mitsubishi Motors. В других городов менее одной медали ", - написал Княжицкий.

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Народный депутат рассказал о проблемах украинских спортсменов на примере Львова.

"Эффективной Государственной программы развития как массового спорта, так и спорта больших достижений пока нет. И о Львове, как примере. Спортсменка из Львова Елена Старикова тренируется на единственном в Украине Львовском велотреке, который давно не соответствует современным нормам и никем не ремонтируется. Руководство федерации вольной борьбе годами обивае пороги городской власти, чтобы получить разрешение на строительство зала. Наши медали пока только благодаря упорству спортсменов, преданности тренеров, поддержке спонсоров и редким исключением органов местного самоуправления. Кажется, кто-то когда-то обещал, что деньги из легализованных азартных игр пойдут на спорт и культуру? " - подытожил Княжицкий.

  • Напомним, Украина завершила Олимпийские игры в Токио с 19 медалями .
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