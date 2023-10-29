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OPINION

Эффективность украинской дипломатии на венгерском и словацком треках вызывает сомнения

Константин Елисеев
29 октября, 2023 воскресенье
18:06
Мнение

Официальный Киев не отреагировал должным образом на рукопожатие Орбана и Путина в Китае

- Сложные дискуссии и неприятные заявления отдельных лидеров соседних стран на заседании Европейского Совета по продолжению финансовой и военной поддержки Украины не должны быть поводом для паники в украинском обществе.

- Поведение Орбана и Фицо имеет логическое и прагматичное обоснование.

- Орбан говорит с Брюсселем на своем языке, и именно сейчас пытается выторговать для себя размораживание "венгерских фондов", что явилось следствием системных нарушений демократических принципов венгерскими властями, по оценкам столицы ЕС. Он кичится перед Европой своими контактами с Путиным и Китаем, декларирует блокирование помощи Украине и санкций против России. Изменять свою внутреннюю политику Орбан, очевидно, не стремится, оставаясь откровенным прагматиком и максимально используя потенциал внешнеполитического трека.

Показательным в этом контексте стало то, что, несмотря на угрозы из Будапешта, по результатам обсуждения изменений к выводам Европейского Совета по Украине не произошло.

- Для Фицо первое заседание Европейского Совета после победы на выборах – это отличный повод доказать собственным избирателям преданность собственным предвыборным обещаниям, по крайней мере, в начале своего правления. Громкие декларации непосредственно в лицо лидерам институтов и государств-членов ЕС должны понравиться словацкому избирателю партии Фицо.

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Теперь у евробюрократов и тяжеловесов ЕС есть время до следующего заседания Евросовета в декабре попытаться "скорректировать" позиции Словакии и пакет финансовой поддержки Украины, и соблюдение общей позиции Евросоюза в сфере внешней политики и обороны.

Как и в случае с Будапештом, следует готовиться к прагматичной, иногда циничной позиции Братиславы. Однако поводов для паники это не должно было добавлять, пока и Киев будет демонстрировать максимальную прагматичность и аргументированность в своем диалоге со сложными и неудобными партнерами.

- Мы должны верить в мощь европейского единства и солидарности с Украиной и способность европейских партнеров "дожать" в тех вопросах, которые противоречат ценностям и стратегическим интересам ЕС.

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В то же время, вызывает много вопросов эффективность дипломатии Украины на венгерском, а теперь уже и на словацком треке. До сих пор отсутствует Посол Украины в Венгрии. Пассивно себя ведет наш Посол в Словакии. Не отреагировал должным образом официальный Киев на рукопожатие Орбана и Путина в Китае. Не может не удивлять и молчание внешнеполитических стратегов по поводу намерений правительства Фицо нарушить заключенные в свое время и громко разрекламированные двух- и многосторонние декларации о поддержке Украины в части по крайней мере предоставления оружия и финансовой помощи. Оказалось, что практика умножения в течение 2019-2021 гг. чисто политических деклараций со странами ЕС и НАТО была больше очковтирательством и имиджевыми решениями, практически ничем не гарантированными от смены власти в странах-партнерах.

Примеры Словакии и Венгрии еще раз доказывают ценность системной, многоуровневой и глубокой дипломатии, а не декларативного одноразового сериала. Надеюсь, что этот урок будет учтен и при подготовке и заключении т.н. двусторонних сделок безопасности. Кстати, Словакия в свое время объявила о присоединении к кругу государств, с которыми Украина должна заключить подобные соглашения. Дипломатия должна быть не эффектна, а эффективна!

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Об авторе: Константин Елисеев, украинский дипломат. Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Виктор Орбан
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