Эффективность украинских ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, пишет Интерфакс.

"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета из 126 примененных была уничтожена", – сказал Громов во время на брифинге.

Генерал отметил, что с учетом приобретения опыта и получения новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов в течение последней недели эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.

Также Громов подчеркнул резкое и существенное увеличение противником интенсивности применения ракетного вооружения.

"В частности, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в семь раз. В первой декаде была выпущена 21 ракета", - сказал он.

Основным типом ракетного вооружения, которое применяли россияне в течение этого периода, стали крылатые ракеты воздушного базирования, причем за предыдущий период применение этих ракет не фиксировалось вообще, добавил Громов.

"Количество применяемых ракет - 83 единицы - превысило количество ракет этих типов, применяемых в течение четырех месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было применено только 43 ракеты", - отметил генерал.

Громов добавил, что почти треть – 29% от применяемых ракет – составляли крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые также не применялись в течение предыдущего периода. Также противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, применил восемь ракет, в то время как за предыдущий период применил только одну такую ракету по территории Украины.

"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed-136 за прошедший период также показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза" ", – сказал он.

Громов добавил, что из примененных противником в течение последней недели беспилотных летательных аппаратов 65 дронов, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области.

"Почти половина из них – 27 единиц – была выпущена с территории Республики Беларусь", - добавил Громов.

Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил в неуклонной поддержке и поставке современной техники для ПВО

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