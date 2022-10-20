Эффективность украинских ПВО сейчас на уровне 64%, - Генштаб
Эффективность системы ПВО Украины составляет 64%, 81 ракета из 126 запущенных РФ по Украине была уничтожена
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, пишет Интерфакс.
"Эффективность системы нашей противовоздушной обороны остается на достаточно высоком уровне – 64%, а это 81 ракета из 126 примененных была уничтожена", – сказал Громов во время на брифинге.
Генерал отметил, что с учетом приобретения опыта и получения новых образцов переносных зенитных ракетных комплексов в течение последней недели эффективность системы ПВО Украины значительно увеличилась.
Также Громов подчеркнул резкое и существенное увеличение противником интенсивности применения ракетного вооружения.
"В частности, с 10 октября противник выпустил 154 ракеты по территории Украины, что по сравнению с первой декадой месяца больше почти в семь раз. В первой декаде была выпущена 21 ракета", - сказал он.
Основным типом ракетного вооружения, которое применяли россияне в течение этого периода, стали крылатые ракеты воздушного базирования, причем за предыдущий период применение этих ракет не фиксировалось вообще, добавил Громов.
"Количество применяемых ракет - 83 единицы - превысило количество ракет этих типов, применяемых в течение четырех месяцев: в течение июня, июля, августа и сентября. В тот период было применено только 43 ракеты", - отметил генерал.
Громов добавил, что почти треть – 29% от применяемых ракет – составляли крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которые также не применялись в течение предыдущего периода. Также противник увеличил интенсивность применения крылатых ракет наземного базирования, применил восемь ракет, в то время как за предыдущий период применил только одну такую ракету по территории Украины.
"Анализ характера применения противником дронов-камикадзе типа Shahed-136 за прошедший период также показывает резкое увеличение его интенсивности. С 10 октября противник применил 176 беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Украины, что по сравнению с предыдущей декадой больше в 2,5 раза" ", – сказал он.
Громов добавил, что из примененных противником в течение последней недели беспилотных летательных аппаратов 65 дронов, вероятно, были нацелены на объекты в Киеве и Киевской области.
"Почти половина из них – 27 единиц – была выпущена с территории Республики Беларусь", - добавил Громов.
- Напомним, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заверил в неуклонной поддержке и поставке современной техники для ПВО
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