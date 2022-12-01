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Эффективность стратегии РФ по ударам по инфраструктуре Украины снизилась, - британская разведка

1 декабря, 2022 четверг
09:35
Мир

Эффективность стратегии РФ по ударам по инфраструктуре Украины притупилась, поскольку РФ уже потратила большую часть своих пригодных ракет против тактических целей

Об этом сообщает военная разведка министерства обороны Великобритании.

"С октября 2022 года Россия неоднократно атаковала энергосеть Украины, прежде всего крылатыми ракетами. По всей видимости, это первый пример попытки России реализовать концепцию стратегической операции по уничтожению критически важных целей, ключевого компонента военной доктрины, которую она приняла в последние годы", - говорится в отчете.

По замыслу России, концепция предполагает использование ракет дальнего радиуса действия для ударов по критически важным объектам национальной инфраструктуры враждебного государства, а не по его вооруженным силам, с целью деморализации населения и, в конце концов, принуждения руководства государства к капитуляции.

"Удары России продолжают вызывать дефицит электроэнергии, что приводит к неизбирательным, массовым гуманитарным страданиям по всей Украине. Однако его эффективность как стратегии, вероятно, притупилась, поскольку Россия уже израсходовала большую часть своих подходящих ракет против тактических целей", - добавили в британской разведке.

Кроме того, в разведке предполагается, что эффективность операции РФ уменьшается, поскольку она была развернута не в начале полномасштабного вторжения, а когда Украина уже успешно мобилизовалась в течение девяти месяцев.

  • 23 ноября в Днепропетровской и Полтавской области работала ПВО. Однако кафиры попали вобъект инфраструктуры и двухэтажный дом в Киеве , также россияне обстреляли жилой дом в Вышгороде. Снабжение воды и электроэнергии приостановили в Киеве.
  • Впоследствии стало известно, что кафиры выпустили около 65 крылатых ракет, пострадали дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции по меньшей мере в четырех регионах. По всей Украине начались перебои с электроснабжением. Город Хмельницкий полностью остался без электроэнергии . В Харькове из-за отсутствия электроснабжения остановился метрополитен и весь электротранспорт.
  • Вечером Воздушные силы сообщали, что в общей сложности противовоздушная оборона сбила 51 крылатую ракету из 70 и 5 дронов-камикадзе, которые атаковали.
  • В настоящее время продолжаются восстановления после атаки врага. Регионам вернули питание.

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Великобритания
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