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Эффективность работы украинских военных против иранских дронов постепенно растет, - эксперт Defense Express

12 октября, 2022 среда
10:08
война с Россией

Аналитик Defense Express Сергей Згурец рассказал, что украинские военные уничтожают, прежде всего, пункты управления иранскими дронами, а также имеют наработки, как с этими беспилотниками нужно бороться в воздухе

Об этом он сообщил в эфире телеканала Еспресо.

"Если мы говорим прежде всего об иранских дронах, то я думаю, что количество 2400 штук выглядит действительно очень большим, но мы следим за количеством самолетов, которые летали в Российскую Федерацию. Командование Воздушных Сил предварительно делало оценки, что речь идет о сотнях таких образцов, т.е. предварительно речь шла о 400–600, а сейчас мы видим, что заказ больше и нужно проследить, какими порциями эти "шахеды" будут поступать в РФ и где они будут размещаться", - сказал Сергей Згурец.

Аналитик Defense Express убежден, что на сегодняшний день уровень работы украинских военных против иранских дронов постепенно растет.

"А мы сегодня имеем примеры уничтожения прежде всего пунктов управления этими дронами и группы инспекторов. Вообще эффективность работы по "шахедам" постепенно растет, учитывая наработки и понимание, как с этими ударными боеприпасами следует бороться в воздухе", - добавил он.

  • В течение 10 октября РФ нанесла более 61 ракетного и 32 авиационных удара, совершила около 92 обстрелов с РСЗО. Однако 73 воздушные цели были уничтожены украинскими подразделениями противовоздушной обороны в разных направлениях.
  • Украинская разведка сообщает, что Россия заказала у Ирана 2,4 тыс. беспилотников -камикадзе "Шахид".

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Украина
Россия
Иран
военные силы Украины
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