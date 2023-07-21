Эффективность работы БЭБ: давление на бизнес и обогащение семьи Эдуарда Федорова - спецматериал Эспрессо
Бюро экономической безопасности подвело итоги работы за 6 месяцев 2023 года. Силовики жалуются на недостаточное финансирование, впрочем отчитываются, что смогли обеспечить возмещение в госбюджет более чем на полтора миллиарда гривен
Об этом идет речь в спецматериале Эспрессо.
Вместе с этим, статистика жалоб в Совет бизнес-омбудсмена указывает на то, что БЭБ является одним из правоохранительных органов, которые - наоборот - мешают предпринимателям работать, безосновательно возбуждая уголовные дела и налагая аресты на имущество.
Давление на предпринимателей в условиях войны только усилилось. Об этом свидетельствует статистика жалоб в Совет бизнес-омбудсмена. В первом квартале этого года на действия силовиков сетовали более чем в два раза больше бизнесменов, чем за аналогичный период в прошлом году. Один из органов, который, по данным отчета, мешает бизнесу работать – это Бюро экономической безопасности Украины.
Налоговый и правоохранительный комитеты парламента дали общую оценку работе БЭБ за последние несколько лет – отрицательную. А в Верховной Раде была создана временная следственная комиссия с целью расследования деятельности Бюро, которую возглавил Ярослав Железняк.
В апреле этого года директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник был уволен по собственному желанию. Орган временно возглавил малоизвестный бывший сотрудник СБУ Эдуард Фёдоров. Проверки малого и среднего бизнеса в стране – усилились.
Тем временем бизнес семьи главы БЭБ набирает обороты.
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