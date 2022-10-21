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Эффективность работы украинской ПВО по вражеским ракетам около 60%, а по дронам еще выше, - Резников

21 октября, 2022 пятница
22:06
война с Россией

Сейчас Украина получает новые элементы и системы ПВО, поэтому через несколько месяцев ее работа будет значительно улучшена

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Даже самые современные системы мира не гарантируют стопроцентную защиту неба, даже в Соединенных Штатах. Высокий показатель, когда они достигают хотя бы 80% защиты – это считается очень хорошим уровнем. Хочу сказать, что наши современные Воздушные Силы, системы ПВО и защиты неба - они уже на сегодняшний день сбивают примерно 60% воздушных целей, которые несут угрозу и смерть. Это касается крылатых, баллистических ракет и так далее. А по дронам эффективность гораздо выше", - рассказал глава минобороны.

Также добавил, что усовершенствование элементов защиты украинского неба продолжается непрерывно и высокими темпами:

"Конечно, каждый новый элемент – это возможность защитить объекты критической инфраструктуры, населенные пункты и т.д. Потому что у нас большая страна – есть, что защищать. Поэтому будем двигаться для того, чтобы процент рос. Я думаю, что за пару месяцев мы значительно усилим нашу воздушную оборону.

  • Напомним, Генштаб ВСУ отмечает , что эффективность украинской ПВО сейчас на уровне 64%.
  • Самая современная немецкая система ПВО IRIS-T уже прошла первое боевое крещение в Украине, НАТО вскоре передаст Украине системы борьбы с дронами, а Израиль предоставит Украине систему раннего предупреждения о приближении ударов ракет или дронов.

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Алексей Резников
Военные новости
оружие для Украины
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