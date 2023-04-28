Эффективность ПВО в украинских тылах достигает 80%, - экс-военнослужащий ВСУ Бищук
Система противовоздушной обороны Украины в тыловых городах имеет эффективность 70-80%. Этот показатель выше, чем у израильской системы "Железный купол"
Об этом заявил журналист и экс-военнослужащий ВСУ Виктор Бищук в эфире Еспресо.
"Если проанализировать цифры, которые каждый день представляет командование Воздушных сил, мы видим, что эффективность ПВО Украины в тыловых, мирных районах достигает 70-80%. Это больше, чем прославленный "Железный щит" в Израиле. Учитывая, что ракеты, которыми обстреливают Израиль, и те, которыми Россия убивает мирное население Украины, – это совершенно разные технологические уровни. И то, что демонстрирует ПВО Украины, – просто на грани фантастики", - сказал Бищук.
Экс-военнослужащий также отметил, что украинцы тем не менее должны находиться в тонусе в периоды, когда отсутствуют ракетные атаки РФ.
- В воздушном пространстве Киева ПВО сбила 11 вражеских ракет и два дрона. В результате падения обломков в Оболонском районе Киева перебита локальная линия электросети и повреждено дорожное покрытие. Жертв и разрушений жилых объектов или инфраструктуры не зафиксировано.
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