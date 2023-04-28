Об этом заявил журналист и экс-военнослужащий ВСУ Виктор Бищук в эфире Еспресо.

"Если проанализировать цифры, которые каждый день представляет командование Воздушных сил, мы видим, что эффективность ПВО Украины в тыловых, мирных районах достигает 70-80%. Это больше, чем прославленный "Железный щит" в Израиле. Учитывая, что ракеты, которыми обстреливают Израиль, и те, которыми Россия убивает мирное население Украины, – это совершенно разные технологические уровни. И то, что демонстрирует ПВО Украины, – просто на грани фантастики", - сказал Бищук.

Экс-военнослужащий также отметил, что украинцы тем не менее должны находиться в тонусе в периоды, когда отсутствуют ракетные атаки РФ.