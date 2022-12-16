Эффективность ПВО Украины выросла до 80%, – Резников
Украина повысила эффективность своей противовоздушной обороны до 80%
Об этом в комментарии The Guardian сказал министр обороны Украины Алексей Резников.
Называя этот показатель, он привел пример массированного ракетного удара от 5 декабря. Тогда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией. Резников отметил, что этого удалось добиться благодаря тому, что Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных союзниками, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов.
Однако Украина призывает союзников предоставить больше систем вооружения, включая лучшую противовоздушную оборону. Это, утверждает Резников, важно даже если Украина и дальше сможет наносить удары вглубь России, как это было сделано в ночь на 5 декабря на российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево". При этом он отказался комментировать, есть ли у Украины возможности для новых аналогичных ударов.
- Авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце считает, что российская система ПВО слаба к летучим объектам и крылатым ракетам.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.1Продажа 42.17
- Актуальное
- Важное