Эффективность ПВО Украины выросла до 80%, – Резников

Об этом в комментарии The Guardian сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Называя этот показатель, он привел пример массированного ракетного удара от 5 декабря. Тогда Украина сбила 60 из 70 ракет, выпущенных Россией. Резников отметил, что этого удалось добиться благодаря тому, что Украина использовала комбинацию систем ПВО, подаренных союзниками, систем советской эпохи и перепрофилированных мобильных пулеметов.

Однако Украина призывает союзников предоставить больше систем вооружения, включая лучшую противовоздушную оборону. Это, утверждает Резников, важно даже если Украина и дальше сможет наносить удары вглубь России, как это было сделано в ночь на 5 декабря на российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево". При этом он отказался комментировать, есть ли у Украины возможности для новых аналогичных ударов.

Авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце считает, что российская система ПВО слаба к летучим объектам и крылатым ракетам.

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