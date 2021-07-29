Эффективность COVID-вакцины от Pfizer через полгода после вакцинации снижается на 12%, - исследование

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в The Hill.

Согласно результатам, вакцина максимально эффективная (96,2%) через два месяца после завершения вакцинации.

В исследовании приняли участие более 44 тыс. человек. Из них - заболел 81 человек.



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Вакцина на 97% исключает тяжелое течение болезни.

Наблюдение за участниками исследования будет продолжаться не менее двух лет