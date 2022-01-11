Эффективность бустерной дозы Pfizer после вакцинации CoronaVac составляет до 95%, - Минздрав

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.



"В соответствии с официальными рекомендациями, человек, получивший прививку CoronaVac может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет на уровне 88-90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer - эффективность в среднем 92-95%", - отметил Кузин. .



Он добавил, что после проведения бустерной прививки не зарегистрировано увеличение количества побочных эффектов.



"В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - сообщил Кузин.



Он напомнил, что оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Если же человек хочет сделать бустерную дозу раньше этого срока, то он его не получит. Впрочем, сделать бустерную прививку возможно и после 9 месяцев после проведения базовой (двухкратной) прививки против COVID-19.



Кроме того, по словам Кузина, Минздрав планирует организовывать отдельные мобильные бригады для проведения бустерной прививки для организованных коллективов, так, как это было при проведении базовой прививки.



Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек.



Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.



В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.



Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.



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