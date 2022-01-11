Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Коронавирус Эффективность бустерной дозы Pfizer после вакцинации CoronaVac составляет до 95%, - Минздрав

Эффективность бустерной дозы Pfizer после вакцинации CoronaVac составляет до 95%, - Минздрав

11 января, 2022 вторник
15:16
Коронавирус вакцина Pfizer

Эффективность вакцинации после трех доз вакциной CoronaVac составляет до 90%, после бустерной дозы Pfizer при проведении базовой прививки CoronaVac – до 95%

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью BBC News Украина.

"В соответствии с официальными рекомендациями, человек, получивший прививку CoronaVac может получить бустер CoronaVac или Pfizer. Эффективность после трех доз CoronaVac составляет на уровне 88-90%. После CoronaVac плюс бустер Pfizer - эффективность в среднем 92-95%", - отметил Кузин. .

Он добавил, что после проведения бустерной прививки не зарегистрировано увеличение количества побочных эффектов.

"В странах, где уже широко вводят бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", - сообщил Кузин.

Он напомнил, что оптимальный срок введения дозы бустера составляет от шести до девяти месяцев. Если же человек хочет сделать бустерную дозу раньше этого срока, то он его не получит. Впрочем, сделать бустерную прививку возможно и после 9 месяцев после проведения базовой (двухкратной) прививки против COVID-19.

Кроме того, по словам Кузина, Минздрав планирует организовывать отдельные мобильные бригады для проведения бустерной прививки для организованных коллективов, так, как это было при проведении базовой прививки.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty от Pfizer независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки вакциной CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендуется также вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым сейчас вводят дополнительную дозу вакцины COVID-19, тоже смогут получить бустерную дозу, оптимальный период введения от 3 до 6 месяцев после дополнительной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Читайте также:
Заманбек Тлеулієв
9 января, 2022 воскресенье
Беженец из Казахстана просит Зеленского, чтобы его не преследовали в интересах Назарбаева и Путина
10 января, 2022 понедельник
Европейский топ-клуб пожелал забрать украинца Лунина из "Реала"
Ірина Геращенко
10 января, 2022 понедельник
Ирина Геращенко обнародовала ответ Стефанчука: в Верховной Раде отсутствуют документы по подозрению Порошенко
Киев
-4
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.44
    Покупка 27.44
    Продажа 27.69
  • EUR
    Покупка 30.95
    Продажа 31.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
11 января
17:11
На Закарпатье священник уговорил вора, пытавшегося ограбить храм, сдаться полиции
17:09
Невакцинированных медиков, коммунальщиков и местных чиновников с 31 января отстранят от работы, - Минздрав
17:01
Жозе Моуринью
В "Роме" определились с будущим Моуринью после двух поражений подряд
16:59
В Мали находится около 400 наемников ЧВК Вагнера, – французский чиновник
16:58
газ
На Виннитчине нацкомиссия обязала поставщика газа погасить 420 млн грн долга перед Нафтогазом
16:45
алкоголь
Бюджет теряет из-за нелегального рынка алкоголя 9 млрд грн в год, – Счетная палата
16:37
Конгресc США
В Конгрессе США предлагают объявить Украину государством "НАТО-плюс", признать РФ спонсором терроризма и помешать запуску "Северного потока-2"
16:35
Во Франции телеканал показал карту с "российским" Крымом: объяснили "технической ошибкой"
16:33
Эксклюзив
Зоряна Скалецкая
"Мы должны вакцинироваться, пока вирус не минимизирует распространение": экс-глава Минздрава Скалецкая о бустерных прививках
16:29
Фотошоп дня: "Черноморец" неоднозначно представил своего нового футболиста
16:25
взятка
В Ривне разоблачили схему хищения более 400 тыс. грн "ковидных средств"
16:13
Венди Шерман
"Подчеркнули непреклонную поддержку Украины": заместитель Блинкена встретилась со Столтенбергом накануне переговоров РФ-НАТО
16:03
МИД Украины: среди пострадавших или задержанных в Казахстане украинцев нет
16:01
Россия перебросила на Донбасс
РФ начала учения 3 тыс. военных в четырех областях вблизи украинской границы
15:55
Фонд госимущества выставил на продажу Ивано-Франковскую тюрьму за 7,86 млн грн
15:54
Денис Куликовский
Суд продлил арест экс-коменданта "Изоляции" Куликовского до февраля 2022 года
15:50
"Дженоа" нашла четырех кандидатов на замену Шевченко
15:43
Tesla
Tesla подписала в США первое соглашение по поставкам экологичного никеля
15:33
В Эфиопии из-за атаки военного дрона погибли 17 человек
15:31
фдму
Аренда госимущества в 2021 году принесла бюджету рекордные 1,6 млрд. грн.
15:27
Польша covid
Более 50% европейцев заразятся "Омикроном" в ближайшие 6-8 недель, - ВОЗ
15:07
Эксклюзив
протесты в Казахстане
Токаев будет делать все, чтобы войска ОДКБ как можно скорее покинули Казахстан, - Семиволос
15:05
Абсолютный чемпион мира заявил, что ему нужен бой с Ломаченко
15:04
Белый дом
РФ может распространять фейки о переговорах в Женеве, - представитель Белого дома
14:51
сепар
В Чехии рассмотрят апелляцию приговоренного к 20 годам заключения за участие в войне против Украины
14:46
ВООЗ
ВОЗ просит не использовать название "Дельтакрон" для обозначения штаммов коронавируса
14:46
харьков метро
В Харькове произошло подтопление метрополитена: останавливали движение поездов
14:35
Роналду может соединиться с Месси в одной команде
14:29
Касим-Жомарт Токаев
Токаев утвердило новое правительство Казахстана
14:26
вакцина
В Украине COVID-прививки получили почти 140 тыс. детей в возрасте от 12 до 18 лет
14:12
В Киеве работают 33 пункта приема новогодних елок: адреса
14:10
В Латвии задержаны двое подозреваемых в шпионаже для спецслужб РФ
14:01
"Реал" согласен отпустить украинского голкипера Лунина в "Аякс"
13:52
Мария Колесникова
Оппозиционерку из Беларуси Колесникову этапировали в колонию
13:49
Дмитрий Кулеба
Запад не согласится на "гарантию безопасности" РФ, - Кулеба о переговорах в Женеве
13:48
Эксклюзив
Владимир Огрызко
Огрызко о событиях в Казахстане: Украине важно активно присутствовать в этом регионе
13:40
вертолет россия
Россия перебрасывает вертолеты к границе с Украиной, - The New York Times
13:39
вакцина
В Украине COVID-вакцины достаточно и для полной иммунизации, и для бустерных доз, - Кузин
13:24
грязный воздух
Основные глобальные риски в долгосрочной перспективе связаны с изменением климата, - Всемирный экономический форум
13:19
сепар
Перешел на сторону "ДНР": экс-сотрудник украинских спецслужб заочно приговорен к 10 годам заключения
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV