Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир – заявление "Европейской Солидарности"

Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир, которых так ждут миллионы украинцев.



Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как гаранте Конституции.

С 24 февраля мы соблюдаем и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержательно же обсудить ее предлагаем на встрече президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностей всех глав фракций, должен работать в режиме "24/7".

Мы должны понимать, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетического мирного соглашения можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а только тогда, когда будет понятно его полное и окончательное содержание, финализированный документ. А путь еще длинный и сложный.

Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян типа уменьшения военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны.

Будем бдительны и будем едины!