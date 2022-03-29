Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир – заявление "Европейской Солидарности"
Героические ВСУ несут главный груз защиты страны и платят за это наивысшую цену вместе со всем украинским народом. Самоотверженность и самопожертвование, мужество и военное мастерство наших воинов удивили весь мир и сорвали русский блицкриг. И это позволяет проявить себя нашим дипломатам
Эффективное сочетание оборонных и дипломатических усилий способны приблизить победу и мир, которых так ждут миллионы украинцев.
Мы согласны с заявлениями Владимира Зеленского о недопустимости компромиссов в вопросах территориальной целостности, ответственность за которую лежит на нем как гаранте Конституции.
С 24 февраля мы соблюдаем и в дальнейшем будем соблюдать принцип внутриполитического единства как залог победы. Исходя из этого, требуем как можно быстрее провести закрытое заседание Верховной Рады и проинформировать народных депутатов о стартовой позиции Украины на этих сложных переговорах. Содержательно же обсудить ее предлагаем на встрече президента и глав парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ, после заседания парламента, который, согласно договоренностей всех глав фракций, должен работать в режиме "24/7".
Мы должны понимать, что нашим переговорщикам нужно поле для маневра. И что подробную оценку гипотетического мирного соглашения можно давать не на основе заявлений на пресс-конференции, а только тогда, когда будет понятно его полное и окончательное содержание, финализированный документ. А путь еще длинный и сложный.
Наша команда, как и все украинцы, продолжает вместе защищать страну на военном, информационном и дипломатическом фронтах. Никакие заявления россиян типа уменьшения военных угроз для Киева или Чернигова не соответствуют действительности и не должны вводить нас в заблуждение. Должны круглосуточно все вместе работать на усиление обороноспособности страны.
Будем бдительны и будем едины!
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