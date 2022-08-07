Об этом сообщили в эфире белорусского государственного телеканала СТВ .

"Представители крупного бизнеса союзных государств (России и Беларуси – ред.) подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую "Бела-колу", - рассказали на телеканале.

Как отмечается, в апреле на белорусский аналог вместо западного перевели телят хозяйства ОАО "Говяжьи-Агро". Раньше им давали по 100 г Coca-Cola для борьбы с диспепсией, а после выхода Coca-Cola с российского рынка – "Бела-Колу".

По словам директора колхоза Виталия Закордонского, белорусский напиток "эффективнее в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola".

"По составу и технологиям, что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие - в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодрствуют", - прокомментировал он.

Напомним, 16 июня 2022 года американская компания Coca-Cola сообщила , что больше не будет производить и не будет продавать свои напитки в России.

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