"Эффективна в лечении телят". Для россиян Coca-Cola будет заменена белорусской "Бела-Колой"
В России начнут продавать "аналог" западному напитку - белорусскую "Бела-Колу"
Об этом сообщили в эфире белорусского государственного телеканала СТВ .
"Представители крупного бизнеса союзных государств (России и Беларуси – ред.) подписали меморандум о расширении деловых контактов в области инноваций. Вместо американской Coca-Сola теперь в России будут продавать нашу белорусскую "Бела-колу", - рассказали на телеканале.
Как отмечается, в апреле на белорусский аналог вместо западного перевели телят хозяйства ОАО "Говяжьи-Агро". Раньше им давали по 100 г Coca-Cola для борьбы с диспепсией, а после выхода Coca-Cola с российского рынка – "Бела-Колу".
По словам директора колхоза Виталия Закордонского, белорусский напиток "эффективнее в лечении телят, чем зарубежная Coca-Cola".
"По составу и технологиям, что одна, что вторая плюс-минус одинаковые, единственное отличие - в белорусской коле есть кофеин. Телята пьют и бодрствуют", - прокомментировал он.
- Напомним, 16 июня 2022 года американская компания Coca-Cola сообщила , что больше не будет производить и не будет продавать свои напитки в России.
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