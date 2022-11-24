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Эффективна против всех 20 известных подтипов вируса. В США разработали универсальную вакцину от гриппа

24 ноября, 2022 четверг
22:52
Здоровье вакцина

Ученые разработали экспериментальную универсальную вакцину от гриппа, обеспечивающую защиту от всех 20 известных подтипов вируса гриппа А и В

Об этом сообщает Reuters.

Тесты препарата проводятся на мышах и хорьках. Разработка могла бы помочь предотвратить будущие пандемии. В двухдозовой вакцине используется та же технология информационной РНК, что и в прививках от COVID-19, разработанных Pfizer и Moderna.

"Идея состоит в том, чтобы создать вакцину, которая даст людям базовый уровень иммунной памяти к разным штаммам гриппа, чтобы при следующей пандемии гриппа было гораздо меньше болезней и смертей", - сказал руководитель исследования Скотт Хенсли из Школы Перельмана.

В отличие от стандартных вакцин против гриппа, доставляющих один или два варианта гемагглютинина, экспериментальная вакцина включает 20 различных типов, надеясь заставить иммунную систему распознавать любой вирус гриппа, с которым она может столкнуться в будущем.

В лабораторных экспериментах иммунная система вакцинированных животных защищала от 18 различных штаммов гриппа А и двух штаммов гриппа В. По словам исследователей, вакцина уменьшала признаки болезни и защищала от смерти, даже когда хорьки испытывали влияние другого типа гриппа, которого нет в вакцине.

Универсальная вакцина против гриппа, если она будет успешной в испытаниях на людях, может не предотвратить инфекцию. По словам Хенсли, цель состоит в том, чтобы обеспечить надежную защиту от тяжелых заболеваний и смерти.

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США
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