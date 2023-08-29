"Эффект Тищенко/Аристова": как запрет на выезд нардепов за границу повлиял на парламентскую дипломатию, - движение ЧЕСНО

Об этом пишет главный редактор сайта "Движение ЧЕСНО" Ирина Федорив в "Зеркале недели".

Скандальные поездки за границу

После того, как "слуга народа" Николай Тищенко улетел в Таиланд, правительство решило запретить депутатам местных советов выезжать за границу.

"Сначала сработал так называемый эффект Тищенко. Из-за одного нардепа правительство прибегло к популизму - постановлением было запрещено выезжать за границу депутатам местных советов. То есть женщины-депутаты, не получающие зарплаты в органах местного самоуправления, стали невыездными. И это, в частности, повлияло на дипломатические способности на местном уровне. Что касается военнообязанных депутатов, то они и так не могли бы пересекать границу без особого разрешения системы "Шлях", которой, впрочем, неоднократно злоупотребляли", - поясняется в материале.

Комитет по вопросам государственного строительства и органов местного самоуправления, которым руководит Елена Шуляк, должен был поговорить с правительством об отмене, однако не смог этого сделать в течение более полугода.

Нардепы же не могут уезжать за границу после того, как Юрий Аристов улетел на так называемые каникулы. Пограничники получили приказ не пропускать их, но власти не наказали всех виновных. Некоторые из избранников потеряли свои мандаты, а некоторые продолжают работать в парламенте.

Фото: Рух ЧЕСНО

Кроме того, запрет мешает депутатам выполнять свою дипломатическую роль во время войны за границей.

"Когда все эвакуировались из Киева, мы голосовали под куполом 24 февраля в 7 часов утра. Никто из нас не был к такому готов, но считаю, что парламент этот вызов принял достойно. Под куполом голосовать было опасно, нас убеждали перебраться в бомбоубежище, но все фракции согласились пойти на риск: иначе Путин сказал бы, что депутаты уже покинули страну и находятся где-то в Польше, а Верховной Рады больше нет. Тогда за границу могли выезжать только женщины-депутаты. Небольшим "женским батальоном" мы ехали к премьеру Борису Джонсону, к президенту Макрону, к спикеру Европарламента Роберте Мецоле, ко всем. Просили, требовали оружие и выполняли конкретные задачи. Оружие было и есть № 1. Но парламент разный, как и наше общество.Есть герои, есть те, кто ушел на фронт, а есть уклонисты, которые бегут из страны. Согласитесь, бегут не только народные депутаты. Состав Рады отражает срез общества, и это закономерно", — отмечает народный депутат из "Батькивщины" Алена Шкрум.

Фото: Рух ЧЕСНО

Некоторые нардепы от ОПЗЖ и "Слуги Народа" во время войны выезжали за границу на отдых, что вызвало негодование общества. Их назвали "батальонами Монако/Вена/Дубай" и другими. Торохтий, сам предлагавший ограничить выезд депутатам, был замечен в Болгарии. Уехавший в Таиланд нардеп Тищенко остался с мандатом и продолжает сотрудничать с Офисом президента. А сбежавший на Кипр Холодов сложил мандат уже после скандала.

Как запрет на выезд повлиял на работу Рады и дипломатию

ЧЕСНО мониторит присутствие на заседаниях нардепов и руководства Верховной Рады и фракции "Слуга Народа".

Фото: Рух ЧЕСНО

Тем временем народные депутаты говорят, что ситуация критическая. Известно, что после скандала с Мальдивами только председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко уехал в командировку в Индонезию с разрешения президента.

"Страны Азии особенно сложны из-за серьезного влияния Китая и России и очень важны для нас. В Джакарту должна была отправиться большая делегация, а поехал только пан Мережко. Подвисли также важные евроинтеграционные поездки, которые должны были усилить дальнейшие решения по евроинтеграции. Пока непонятно, можем ли мы поехать на комитеты ПАСЕ или мероприятия Межпарламентского союза, где полтора года выгрызали зубами изгнание России и утрату ее влияния, а также резолюции за Украину. В Межпарламентском союзе, так называемом всемирном парламенте, нам впервые за 30 лет удалось убедить страны Латинской Америки, часть Африки и Индию голосовать с нами и принять резолюции против России", - акцентирует Алена Шкрум и добавляет, что дипломатическая работа через Zoom неэффективна.

Женщины-депутаты, ставшие частью так называемого женского батальона с марта 2022 года, требуют привлечения к ответственности участников "батальонов Мальдив/Дубая/Монако".

"Мы не можем уничтожать дипломатический фронт тогда, когда поддержка партнеров уменьшается. Нельзя допустить узурпации власти и не предоставлять оппозиции слова ни в Украине, ни на международной арене. Как это будет воспринимать мир? Что оппозиционным депутатам не дают права уехать. Это будет месседж на пользу российской пропаганде, что здесь демократии нет. Сейчас политика Офиса президента обесценивает работу парламента и местной власти", - отмечает Юлия Клименко из "Голоса".

За заграничные командировки платят международные партнеры, но они скоро поймут, что нардепы не могут выезжать за границу. Некоторые избранники сообщают, что готовы оплатить заграничные командировки самостоятельно, и ждут разрешения на выезд.

"Это совершенно антиконституционное решение ОП, воплощенное Кабмином. Не может исполнительная власть указывать законодательной, что делать, и нарушать Конституцию. Сейчас внимание сосредоточено на президенте, и это правильно, и одновременно нельзя узурпировать дипломатию. Здесь работы хватает не просто на всех - рук нет, чтобы сделать все, что нужно. Это даже если принимать во внимание работу журналистов и общественного сектора. Россия имеет более многочисленные ресурсы, поэтому мы должны быть сплоченными, чтобы иметь возможность отвечать хотя бы асимметрично. Надо искать способы контролировать мужчин из ОПЗЖ и фракции " Слуга Народа", а не блокировать нас. Не понимаю, почему моя дипломатическая работа должна страдать из-за какого-то мужика из "Слуги Народа", который уехал на Мальдивы", - рассказывает представительница "Голоса" Соломия Бобровская.

Парламентская делегация уже утратила возможность принять участие в мероприятиях в Индии и Польше в конце августа и начале сентября. Сообщается, что это оказывает негативное влияние на дипломатическую работу и требует срочного решения.

Также общество хочет видеть справедливость в отношении наказаний для депутатов, злоупотребляющих и ездящих на отдых за границу.

"Из-за этих чертей сейчас заблокированы народные депутаты, которые с марта 2022 года колдуют над дипломатией. Просят оружие, ломают влияние рашки... Их не выпускают из страны. Популизм - наихудшее, что может быть, особенно во время войны. Надо принимать политики, которые усиливают государство, а за ошибки и преступления уклоняющихся батальонов Мальдивы, Дубаи, Монако и т.д. не должно быть коллективной ответственности", - написала Федорив в фейсбуке.