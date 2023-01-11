Кто сказал, что лучше? И вообще какая разница? Не трогайте меня, я вне политики.

Они не участвовали в площадях или общественно-политической жизни страны. Ибо это все движения от понятного, знакомого, пусть даже не самого лучшего, но предполагаемого, в непонятное, незнакомое, не надежное.

Они были пророссийскими или просоветскими не по какому-то осмысленному выбору, а по инерции. Русский язык, попса Киркорова или "ирония судьбы" - это и так было до момента, когда можно было выбирать.

А когда появилось предложение по украинской или мировой культуре, они отказались не от нее, а от возможности выбирать.

Они были пророссийскими или просоветскими не по какому-то осмысленному выбору, а по инерции. Русский язык, попса Киркорова или "ирония судьбы" - это и так было до момента, когда можно было выбирать. А когда появилось предложение по украинской или мировой культуре, они отказались не от нее, а от возможности выбирать

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Так же в политике они не терпели выборов, потому что приходилось выбирать. Поэтому если голосовали, то за власть (независимо, кто ее представляет), чтобы потом, как всегда, ругать ее как чужую и плохую. Потому что в мире, где они формировались, власть никогда не была и не могла быть своей.

Война, которая началась 24 февраля (а для них она началась именно в этот день, потому что все, что было с 2014 – это не с ними, не о них, это "политики понавыдумывали") разрушила их мир. Потому что россияне и белорусы, которые были братьями, оказались палачами.

Путин и Лукашенко из нормальных руководителей ("не только наши"), которых они уважали за "порядок" в этих странах, вдруг принесли оттуда к нам не его, а хаос и разруху.

Война заставила их делать то, что они больше не хотели делать, — выбирать:

- ехать или оставаться;

- сотрудничать с оккупантами или сопротивляться;

- бежать в хранилище или забить на эту сирену.

Источником трансформаций явилось не внутреннее решение, а внешняя агрессия. Их нынешний проукраинский выбор — способ защитить свой мир от хаоса, который с войной принес Путин.

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Ежедневный выбор, от которого зависит не только качество, но и продолжительность жизни. Все то, что по умолчанию считалось своим (музыка, фильмы, герои прошлого) оказалось чужим, потому что его использовали незваные гости, и враждебным, потому что они убивали даже тех, для кого "какая разница", кто "вне политики". Источником трансформаций явилось не внутреннее решение, а внешняя агрессия. Их нынешний проукраинский выбор — способ защитить свой мир от хаоса, который с войной принес Путин. Поэтому они из тех, кто, по мнению российского диктатора, должен был встречать его армию хлебом-солью, превратились в тех, кто сопротивляется и поддерживают Украину.

Они открывают для себя его культуру, язык, историю. Принимают их, становятся украинцами не только по паспорту, но и по осознанному выбору.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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