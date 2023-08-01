Эффект от попадания БПЛА по Москве расшатывает желание российского общества поддерживать политику Путина, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что центр Москвы снова атаковали украинские беспилотные ударные комплексы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Намеки украинских чиновников настолько прозрачны, что можем предполагать, что центр Москвы снова атаковали украинские беспилотные ударные комплексы. Эти БПЛА прошли этап существенного совершенствования и способны на значительном расстоянии точно попадать в здания, которые определяются как центры принятия решений. Это влияет на эффективность работы российской вражеской управленческой системы", - подчеркнул Згурец.
По словам эксперта, БПЛА созданы по схеме "Утка" и способны нести значительное количество боезаряда, преодолевая российскую систему ПВО.
"А главное, что удары по Москве влияют на настроения россиян. Мы видим, как они реагируют, и мы понимаем, что резонансный эффект от попадания беспилотников по Москве существенен и расшатывает способность российского общества единодушно поддерживать политику Путина. Конечно, раскол в обществе РФ произойдет не сразу, но идеологическую роль эти беспилотные комплексы выполняют", - подчеркнул Згурец.
- Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, которые якобы сбила ПВО. Разрушения получило здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву – один из дронов попал в башню "Москва-Сити", минобороны РФ обвиняет Украину
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