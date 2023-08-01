Эффект от попадания БПЛА по Москве расшатывает желание российского общества поддерживать политику Путина, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Намеки украинских чиновников настолько прозрачны, что можем предполагать, что центр Москвы снова атаковали украинские беспилотные ударные комплексы. Эти БПЛА прошли этап существенного совершенствования и способны на значительном расстоянии точно попадать в здания, которые определяются как центры принятия решений. Это влияет на эффективность работы российской вражеской управленческой системы", - подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, БПЛА созданы по схеме "Утка" и способны нести значительное количество боезаряда, преодолевая российскую систему ПВО.

"А главное, что удары по Москве влияют на настроения россиян. Мы видим, как они реагируют, и мы понимаем, что резонансный эффект от попадания беспилотников по Москве существенен и расшатывает способность российского общества единодушно поддерживать политику Путина. Конечно, раскол в обществе РФ произойдет не сразу, но идеологическую роль эти беспилотные комплексы выполняют", - подчеркнул Згурец.